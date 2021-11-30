До мінімальної зарплати в Україні прив'язаний розмір ЄСВ який сплачується за ставкою 22%.

З 1 грудня 2021 року в Україні мінімальний розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) зросте до 1 430 гривень.

Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2021 рік.

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Зміна ЄСВ відбудеться у зв'язку з тим, що з 1 грудня 2021 року мінімальний розмір зарплати в Україні зросте до 6 500 гривень.

До мінімальної зарплати в Україні прив'язаний розмір ЄСВ який сплачується за ставкою 22%.

При цьому мінімальний розмір зросте з 1 320 до 1 430 гривень, максимальний розмір - з 19 800 до 21 450 гривень.

Підвищення мінімальної зарплати торкнеться фізосіб-підприємців на єдиному податку, які платитимуть з 1 грудня 1 430 гривень на місяць.

Для тих, хто перебуває на першій групі, ставка зросте з 260 до 268 грн.

ФОПи та податки:

З 1 січня 2022 року всі "ФОПи", крім тих, які знаходяться на першій групі єдиного податку (самозайняті з виручкою до 1 млн грн на рік) повинні будуть встановити реєстратори розрахункових операцій (касові апарати).

Автор: Олена Коваленко