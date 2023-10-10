Доступ до декларацій має бути забезпечено не пізніше 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення електронного декларування.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №9534, який передбачає повернення та відкриття електронних декларацій.

Про це йдеться в картці проєкту закону на сайті парламенту, де зазначено, що 10 жовтня документ повернули до парламенту з підписом глави держави. Доступ до декларацій має бути забезпечено не пізніше 60 днів з дня набрання чинності закону про відновлення електронного декларування.

Електронне декларування

Електронне декларування для чиновників та депутатів скасували після початку повномасштабної війни РФ проти України.

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У вересні 2023 року Рада поновила е-декларування, але депутати боялися показати свої статки.

За словами першого заступника голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина, підготовлений до другого читання законопроект передбачав закритість реєстру декларацій ще на один рік.

5 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закони про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій. При цьому підготовлений до другого читання законопроект передбачав закритість реєстру декларацій ще на один рік.

Зеленський ветував закон про є-декларування.

20 вересня 2023 року стало відомо, що е-декларації будуть відкритими, оскільки Рада проголосувала за пропозиції Зеленського. Депутати виправили закон про е-декларування 341 голосом.

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