Золото різко подорожчало через переговори США з Іраном: скільки коштує метал сьогодні

Очікування угоди з Іраном послабили долар і спричинили зниження цін на нафту.

Ціни на золото в понеділок, 25 травня, зросли більш ніж на 1%. Цьому сприяв оптимізм щодо можливого прориву в мирних переговорах між США та Іраном. На цьому тлі також послабшав долар та відбулося зниження цін на нафту, що призвело до пом'якшення інфляційних очікувань.

Як пише Reuters, спотова ціна золота станом на ранок зросла на 1,1% – до 4557,46 долара за унцію (146,53 долара за грам). Ф’ючерси на золото у США з поставкою в червні зросли на 0,8% – до 4558,80 долара за унцію.

Хоча президент США Дональд Трамп заявив, що "не поспішає" з укладанням угоди з Іраном, інвестори більше орієнтуються на його суботні слова про те, що Вашингтон і Тегеран "значною мірою узгодили" меморандум про мирну угоду, яка дозволить знову відкрити Ормузьку протоку.

Відео дня

"Трамп підживлює надії ринку на певну угоду з Іраном, яка може призвести до відкриття Ормузької протоки. Це тисне на нафтові ціни і, відповідно, підтримує золото через слабші інфляційні очікування", – пояснив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США або досягнуть "хорошої угоди" з Іраном, або "вирішуватимуть питання іншим способом".

Долар тримався поблизу найнижчих рівнів за тиждень, через що золото, номіноване в американській валюті, стало дешевшим для покупців з інших країн.

Ціни на нафту, які впливають на інфляційні очікування, опустилися до мінімуму за два тижні. Здорожчання "чорного золота" зазвичай підживлює інфляцію та змушує центробанки довше утримувати високі ставки. Хоча золото традиційно вважають захистом від інфляції, підвищені процентні ставки зазвичай негативно впливають на попит на цей метал, оскільки він не приносить відсоткового доходу.

Тим часом, срібло подорожчало на 2,9% до 77,67 долара за унцію (2,50 долара за грам); платина – на 1,9% до 1959,25 долара (62,99 долара за грам); паладій – на 2,5%, до 1381,46 долара за унцію (44,41 долара за грам).

Ціни на метали – останні новини

11 травня ціни на золото пішли вниз через побоювання щодо інфляції після того, як мирні переговори між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут. Додатковий тиск на ринок дорогоцінного металу спричинило зміцнення долара. Через це золото стало дорожчим для покупців, які використовують інші валюти.

20 травня ціни на мідь незначно знизилися, тоді як ціни на залізну руду падали кілька днів поспіль. Метали реагували на зростаючі побоювання, що центральні банки по всьому світу перейдуть до жорсткої грошово-кредитної політики для боротьби з інфляцією, викликаною війною на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: