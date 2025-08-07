Передбачається, що це захистить фундамент AI-суверенітету нашої країни.

В Україні з’явиться AI Factory, яка сприятиме розвитку штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр − міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"‎Наша місія − до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ"‎, − заявив державний діяч.

Він назвав проєкт першим великим кроком нашої країни в питанні технічної інфраструктури для ШІ.

"Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів", − додає Федоров.

Передбачається, що на AI Factory працюватимуть головні державні сервіси з ШІ, які створюють спеціалісти центру передового досвіду з розробки та інтеграції штучного інтелекту WINWIN AI Center of Excellence.

Насамперед йдеться про AI-асистента у сервісі "Дія", а потім інфраструктуру будуть використовувати для AI-тьютора у державній освітній екосистемі "Мрія". В перспективі проєкт працюватиме для потреб оборони, науки та медицини.

AI Factory буде складатися з:

технологічної бази;

програмного забезпечення;

даних для інформаційних моделей;

командної експертизи.

Технологічна база складатиметься з обчислювальних кластерів (GPU), серверних залів з водяним охолодженням, сховищ даних та всього необхідного для розвитку ШІ.

Програмне забезпечення дозволить тренувати та розгортати моделі, а також готувати моніторинг і автоматизацію.

Окремо стоїть питання щодо доступу моделей до якісної інформації. Цьому (а також вирішенню інших питань) посприяє програма підготовки технічних фахівців.

Штучний інтелект – останні новини

Раніше відомий експерт спростував поширений міф про штучний інтелект. За словами головного бізнес-директора інноваційної лабораторії Google X Мо Гавдата, штучний інтелект змінить ринок праці, але це навряд чи призведе до створення нових робочих місць.

Також повідомлялось, що Apple створить власний AI-пошуковик для Siri, який повинен замінити популярний ChatGPT – до речі, саме популярність останнього змусила Apple піти на такий крок.

