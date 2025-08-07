В Україні з’явиться AI Factory, яка сприятиме розвитку штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр − міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Наша місія − до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ", − заявив державний діяч.
Він назвав проєкт першим великим кроком нашої країни в питанні технічної інфраструктури для ШІ.
"Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів", − додає Федоров.
Передбачається, що на AI Factory працюватимуть головні державні сервіси з ШІ, які створюють спеціалісти центру передового досвіду з розробки та інтеграції штучного інтелекту WINWIN AI Center of Excellence.
Насамперед йдеться про AI-асистента у сервісі "Дія", а потім інфраструктуру будуть використовувати для AI-тьютора у державній освітній екосистемі "Мрія". В перспективі проєкт працюватиме для потреб оборони, науки та медицини.
AI Factory буде складатися з:
- технологічної бази;
- програмного забезпечення;
- даних для інформаційних моделей;
- командної експертизи.
Технологічна база складатиметься з обчислювальних кластерів (GPU), серверних залів з водяним охолодженням, сховищ даних та всього необхідного для розвитку ШІ.
Програмне забезпечення дозволить тренувати та розгортати моделі, а також готувати моніторинг і автоматизацію.
Окремо стоїть питання щодо доступу моделей до якісної інформації. Цьому (а також вирішенню інших питань) посприяє програма підготовки технічних фахівців.
