Федоров назвав проєкт першим великим кроком України в питанні технічної інфраструктури для ШІ / фото ua.depositphotos.com

В Україні з’явиться AI Factory, яка сприятиме розвитку штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомив віцепрем'єр-міністр − міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"‎Наша місія − до 2030 року увійти в топ-3 країни за рівнем розвитку та впровадження АІ"‎, − заявив державний діяч. 

Він назвав проєкт першим великим кроком нашої країни в питанні технічної інфраструктури для ШІ. 

Відео дня

"Скоро в Україні з’являться найсучасніші "залізо" і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів", − додає Федоров. 

Передбачається, що на AI Factory працюватимуть головні державні сервіси з ШІ, які створюють спеціалісти центру передового досвіду з розробки та інтеграції штучного інтелекту WINWIN AI Center of Excellence. 

Насамперед йдеться про AI-асистента у сервісі "Дія", а потім інфраструктуру будуть використовувати для AI-тьютора у державній освітній екосистемі "Мрія". В перспективі проєкт працюватиме для потреб оборони, науки та медицини. 

AI Factory буде складатися з: 

  • технологічної бази;
  • програмного забезпечення;
  • даних для інформаційних моделей;
  • командної експертизи.

Технологічна база складатиметься з обчислювальних кластерів (GPU), серверних залів з водяним охолодженням, сховищ даних та всього необхідного для розвитку ШІ. 

Програмне забезпечення дозволить тренувати та розгортати моделі, а також готувати моніторинг і автоматизацію. 

Окремо стоїть питання щодо доступу моделей до якісної інформації. Цьому (а також вирішенню інших питань) посприяє програма підготовки технічних фахівців. 

Штучний інтелект – останні новини

Раніше відомий експерт спростував поширений міф про штучний інтелект. За словами головного бізнес-директора інноваційної лабораторії Google X Мо Гавдата, штучний інтелект змінить ринок праці, але це навряд чи призведе до створення нових робочих місць.

Також повідомлялось, що Apple створить власний AI-пошуковик для Siri, який повинен замінити популярний ChatGPT – до речі, саме популярність останнього змусила Apple піти на такий крок. 

Вас також можуть зацікавити новини: