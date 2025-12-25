Є хороші ідеї, що можуть спрацювати: Зеленський поговорив з командою Трампа

За словами Зеленського, в ході розмови обговорили деякі суттєві деталі роботи.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів розмову зі спеціальним представником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом і дипломатичним радником Джаредом Кушнером. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Дякую за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом. Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними", - зазначив він.



"Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - зауважив президент.

Під час розмови разом з Зеленський були секретар РНБО, голова української делегації на перемовинах зі США Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голови Офісу президента Ігор Брусило, радник Офісу президента Олександр Бевз.

"Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стали відомі 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно зі США. За словами президента, йдеться про базовий документ про закінчення війни.

У ньому мовиться, зокрема, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки, чисельність ЗСУ лишатиметься на рівні 800 тис. у мирний час, США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.

Також він зазначив, що Україна готова до зустрічі з США на рівні лідерів для вирішення чутливих питань. Зокрема, це стосується питань територій.

