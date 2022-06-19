Країна засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії.

Австралія відправила в Україну чотири бронетранспортери M113AS4, очікується ще 10.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Австралії.

Минулого тижня перші чотири БТР, подаровані Україні, покинули базу ВПС Великобританії Емберлі на українському літаку Антонов АН-124.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе повідомив, що ця поставка - пряма відповідь на запит Міністра оборони України про додаткові транспортні засоби, яка демонструє незмінну прихильність Австралії народу України.

"Австралія, як і багато країн, засуджує триваючу необґрунтовану агресію Росії проти народу України", - сказав Альбанезе.

Зазначається, що Австралія продовжить шукати способи допомогти народу України.

Пакет військової допомоги уряду Австралії включає понад 285 млн австралійських доларів, захищені мобільні машини Bushmaster, гаубиці M777, а також протитанкову зброю, боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси і особисте спорядження.

Раніше повідомлялося, що уряд Австралії вирішив передати Україні нову партію бронетранспортерів, а громадяни країни зібрали 60 палет медичної допомоги.

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