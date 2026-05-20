Від двох до девʼяти років: у яких містах українцям найважче накопичити на квартиру

У Києві та Ужгороді на квартиру потрібно відкладати близько 9 років, а у Львові - щонайменше 8 років.

Українцям у середньому потрібно працювати від 5 до 7 років, щоб накопичити на однокімнатну квартиру, якщо щомісяця відкладати всю зарплату. Найменш доступним лишається Київ, Львів та Ужгород.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, до четвірки міст, де купити однокімнатну квартиру досить важко, увійшли Чернівці (2,5 млн грн) та Львів (3,2 млн грн), де знадобиться щонайменше 8 років для накопичення.

Зазначається, що найдорожчими стали Київ (3,4 млн грн) та Ужгород (3,3 млн грн). У цих містах потрібно близько 9 років, щоб відкласти достатньо коштів.

Водночас не менше 5 років потрібно відкладати всю місячну зарплату, щоб придбати квартиру у Дніпрі (1,4 млн грн), Кропивницькому (1,3 млн грн), Чернігові (1,5 млн грн) та Хмельницькому (1,8 млн грн).

Накопичувати протягом 6 років доведеться тим, хто хоче стати власником однокімнатної квартири в Івано-Франківську (2,2 млн грн), Черкасах (2 млн грн) та Полтаві (1,7 млн грн).

У деяких обласних центрах для накопичення медіанної суми купівлі потрібно орієнтовно 7 років, а саме:

Одеса (2,1 млн грн);

Луцьк (2,4 млн грн);

Тернопіль (2,4 млн грн);

Рівне (2,5 млн грн);

Житомир (2,1 млн грн);

Вінниця (2,4 млн грн).

Найдоступнішими для купівлі однокімнатної квартири стали міста, що перебувають близько до лінії фронту – ціни на нерухомість тут найнижчі по Україні. У Запоріжжі для накопичення знадобиться близько 2 років. Це найменший показник при медіанній вартості у 661 тис. грн.

За 3 роки вдасться накопичити у Херсоні (636 тис. грн) та Миколаєві (856 тис. грн), за 4 роки – у Харкові (1,1 млн грн) та Сумах (1 млн грн).

"Через нестабільну безпекову ситуацію найлегше накопичити на квартиру на сході, півдні та південному-сході України. Різниця майже у 5 разів: від 2 років накопичень у Запоріжжі до мінімум 9 у Києві та Ужгороді", - додали аналітики.

За результатами дослідження DIM.RIA, минулого місяця вартість житла в Україні продовжила зростати. У квітні в новобудовах ціна за квадратний метр збільшувалась практично по всій країні. Водночас на вторинному ринку динаміка була нерівномірною.

Раніше повідомлялося, що кожен другий українець планує придбати нерухомість. Більшість орієнтується на бюджет до 60 тисяч доларів. У поточному році зростав інтерес до приватних будинків.

