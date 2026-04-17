В Україні зросли ціни на житло: скільки тепер коштують новобудови та 'вторинка'

Вартість житла у столиці традиційно залишається найдорожчою на первинному ринку.

На первинному ринку житла в Україні середня вартість квадратного метра коливається в межах 900-1 400 дол., що дорівнює близько 39-61 тис. грн. Про це йдеться в статті УНІАН.

Керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Віталій Поберезький зазначив, що Київ традиційно залишається найдорожчим із середньою ціною у березні в 1 393 дол. (60,8 тис. грн) за метр квадратний.

"У західних регіонах ціни також поступово наближаються до позначки 1 000 дол. (43 630 грн) за квадрат", - сказав він.

Серед інших регіонів, де вартість квадратного метра на первинному ринку вже перевищила 1000 доларів:

Кіровоградська область – 1 203 дол. (52,5 тис. грн);

Львівська – 1 183 дол. (51,6 тис. грн);

Дніпропетровська – 1 138 дол. (49,7 тис. грн);

Закарпатська – 1 125 дол. (49,1 тис. грн);

Чернівецька – 1 018 дол. (44,4 тис. грн);

Вінницька – 1 005 дол. (43,8 тис. грн).

Найнижча вартість квадратного метра в новобудовах фіксується у прифронтових регіонах:

Запорізька область – 530 дол. (23,1 тис. грн);

Сумська – 565 дол. (24,7 тис. грн);

Миколаївська – 669 дол. (29,2 тис. грн);

Чернігівська – 671 дол. (29,3 тис. грн).

Вторинний ринок

За словами Поберезького, на вторинному ринку середня вартість однокімнатної квартири варіюється від 15-20 тис. дол. (654-873 тис. грн) у прифронтових регіонах до 90 тис. дол. (3,9 млн грн) у столиці. Водночас у більшості областей спостерігається поступове зростання цін, що свідчить про відновлення попиту.

Крім того, у березні переважно зростали ціни на двокімнатні квартири по країні. Так, у прифронтових регіонах ціни коливаються в межах 20-40 тис. дол. (0,9-1,7 млн грн), у західних – 65-100 тис. дол. (2,8-4,4 млн грн). Поберезький відмітив, що у Києві такі квартири в середньому коштують 125 тис. дол. (5,5 млн грн).

Водночас рієлтор Олександр Бойко додав, що однокімнатна квартира в столиці на вторинному ринку коштує в середньому 70 000 дол. (3 млн грн), що на 7% більше ніж пів року тому. При цьому вартість двокімнатної квартири становить близько 110 000 дол. (4,8 млн грн).

"Район, як і раніше, все вирішує: Печерськ – від 150 000 дол. (6,5 млн грн) за однушку, Деснянський – від 45 000 дол. (близько 2 млн грн)", - сказав Бойко.

Вартість житла в Україні - останні новини

За даними порталу нерухомості ЛУН, на початку квітня ціна житла в Ужгороді продовжує зростати. Так, середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Ужгороді становила 70 тисячі доларів, що на 9% більше, ніж рік тому.

Водночас вартість "однушки" на вторинному ринку в Івано-Франківську в середньому становила 42 тисячі доларів. Середня вартість квадратного метра однокімнатної квартири дорівнювала 1000 доларів.

