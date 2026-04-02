У Львові зросли ціни на житло: який найдорожчий та найдешевший район міста

У Львові зросла вартість житла на вторинному ринку нерухомості. Середня ціна однокімнатної квартири у місті становить 71 тисячу доларів, ідеться на порталі нерухомості ЛУН.

"Середня вартість житла у Львові продовжує зростати. За останні пів року однокімнатні квартири подорожчали на 9% у доларах. Попит на нерухомість в західних регіонах підживлюється інтересом інвесторів та відносною безпекою", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що вартість двокімнатної квартири у Львові становить 101 тис. дол., що на 9% більше, ніж рік тому. Водночас трикімнатні квартири коштують 127 тис. дол. (+12%).

Найдорожчі однокімнатні квартири знаходяться в Сихівському районі, де середня вартість сягає 75 тис. дол. Трохи дешевше житло у Личаківському - 74,9 тис. дол. Далі йде Шевченківський район, де можна придбати "однушку" за 71,4 тис. дол.

При цьому у Франківському районі середня вартість дорівнює 70 тис. дол., а в Залізничному районі ціна дорівнює 68 тис. дол. за однокімнатне житло.

Водночас найнижча ціна за однокімнатну квартиру фіксується в Галицькому районі міста - 66,3 тис. дол.

Середня ціна двокімнатної квартири у Львові на вторинному ринку:

Галицький район – 115 тис. дол.;

Личаківський – 112 тис. дол.;

Франківський – 110 тис. дол.;

Шевченківський – 99,5 тис. дол.;

Сихівський – 97 тис. дол.;

Залізничний – 91,5 тис. дол.

Середня ціна трикімнатної квартири:

Франківський район – 150 тис. дол.;

Галицький – 141 тис. дол.;

Личаківський – 128 тис. дол.;

Сихівський – 123 тис. дол.;

Шевченківський – 120 тис. дол.;

Залізничний – 114 тис. дол.

