Кольорові метали дорожчають: скільки сьогодні коштує мідь

Мідь виграла від інтересу до активів, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту.

Ціни на мідь зросли, а алюміній на шляху до максимуму за останні чотири роки. Цьому сприяв обережний оптимізм щодо мирної угоди між США та Іраном, попри нову ескалацію, пише Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Тегераном про продовження перемир'я та відкриття Ормузької протоки тривають, хоча держсекретар Марко Рубіо зазначив, що на укладення угоди може піти ще кілька днів. Перемир'я зберігається з початку квітня, навіть після серії атак на судна та інфраструктуру.

Ціни на метали зростали протягом останніх двох тижнів, оскільки обидві сторони наближаються до укладення угоди, що послаблює деякі побоювання щодо тривалого удару по світовому зростанню, який міг би знизити попит на метали з боку виробників. Мідь також виграла від інтересу до активів, пов'язаних з розвитком інфраструктури штучного інтелекту.

Відео дня

На 05:17 ранку за київським часом ціна на мідь на Лондонській біржі металів зросла на 0,6% - до 13 702 доларів за тонну. Таким чином, 1 кілограм "червоного металу" коштує 13,7 долара. Щодо алюмінію, то він подорожчав на 0,5% - до 3 689,50 долара за тонну.

Ціни на метали – останні новини

19 травня ціни на залізну руду знижувалися четверту сесію поспіль, що стало найтривалішою серією падінь за майже три місяці. Це відбулося на тлі побоювань щодо погіршення перспектив попиту в Китаї.

25 травня ціни на золото зросли більш ніж на 1%. Цьому сприяв оптимізм щодо можливого прориву в мирних переговорах між США та Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: