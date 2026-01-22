В Мінфіні РФ нарешті визнали проблему: Москву чекає обвал доходів від нафти і газу

Гроші з головного фонду РФ мають закінчитися до кінця року.

Доходи Росії від продажу нафти та газу цьогоріч можуть виявитися "набагато нижчими" запланованого рівня. Про це з посиланням на заяву заступника міністра фінансів країни-агресорки Володимира Количова повідомляє The Moscow Times.

Основна причина – низькі ціни на російську нафту, вартість якої впала до п'ятирічного мінімуму. У грудні середня вартість барелю Urals склала 39 доларів, водночас до російського бюджету закладена ціна на рівні 59 доларів.

Більше того, місцеві постачальники змушені пропонувати дисконт до 50%, щоб продати нафту до Індії та Китаю. Таким чином, з податків з нафти та газу Росія отримає у січні 420 млрд рублів (близько 5,5 млрд дол). Це жорстке просідання у порівнянні з груднем – сума на 46% менше.

Покрити дефіцит Мінфін РФ планує за рахунок Фонду національного добробуту. Як результат, частина аналітиків очікують, що гроші Фонду вже у цьому році закінчаться.

Станом на початок року у ФНБ залишалося 4,1 трлн рублів (54 млрд дол) невитрачених коштів. Щоб покрити недоотримані від нафти та газу надходження, владі доведеться вилучити близько 3 трлн рублів, а ще 700 млрд рублів піде на інвестиції. Тож кошти у Фонді залишиться всього 400 млрд рублів (5,3 млрд дол), яких вистачить на три-чотири дні видатків російського бюджету.

Минулого року дефіцит бюджету Росії склав 5,7 трлн рублів (75 млрд дол), що вп'ятеро погіршило початкові розрахунки Мінфіну. В 2026 році влада сподівається на дефіцит у 3,8 трлн рублів (50 млрд дол). Для цього в РФ підвищать ПДВ, податки для малого бізнесу, технологічний збір з техніки та електроніки, а також витрусять штрафів з власних громадян та бізнесу на 300 млрд рублів. Попри це, аналітики налаштовані скептично і оцінюють майбутній дефіцит бюджету у 2026 році Росії у 5-5,5 трлн рублів (72 млрд дол) через надмірні видатки і скорочення експортних надходжень.

Росії все складніше шукати гроші на війну проти України, тож Володимир Путін вирішив суттєво збільшити податковий тиск в цьому році. Так, ставка податків на споживання для росіян зросла з 20% до 22%, що має принести додаткові 12,3 млрд доларів до бюджету країни-агресорки.

Росія також активно застосовує механізм конфіскації іноземних активів, проте потім не знає, що з ними робити. Так, минулого року було вилучено активів на рекордні 40 млрд доларів, однак приватизація стабільно не приносить результатів і бажаних грошей.

