Перед повномасштабним вторгненням він налічував 113 млрд доларів ліквідних активів.

Фонд національного добробуту Росії може бути повністю вичерпаним трохи більше ніж через рік за збереження поточних цін на нафту. Такий прогноз дає російський державний "Газпромбанк", пише The Moscow Times.

Цей Фонд активно використовує Кремль для латання дірок в бюджеті через військові витрати та недобір нафтогазових доходів через західні санкції. Раніше він роками наповнювався з наддоходів від енергоносіїв з моменту створення у 2008 році.

Перед початком повномасштабної війни у ​​ФНБ було 113 млрд доларів ліквідних активів, що дорівнювало 6,5% ВВП. До січня 2026 року ця сума скоротилася в 2,2 рази – до 52 млрд доларів. З валюти там залишилися лише китайські юані приблизно на 30 млрд доларів – вони там з 2008 року.

Швидкість витрачання резервів залежить від тривалості та обсягів зниження цін на нафту. Зараз кошти Фонду витрачають, якщо вартість барелю опускається нижче за 59 доларів. Також відіграють роль "витрати ФНБ на інші цілі".

З цінами на нафту близько 40 доларів залишок грошей ФНБ буде витрачено трохи більше, ніж за рік. А якщо котирування впадуть до 30-35 доларів, то Фонд може обнулитися вже до кінця поточного року.

Про проблеми з грошима на загал нещодавно заявили навіть у Мінфіні країни-агресорки. До російського бюджету на 2026 рік заклали ціну нафти на рівні 59 доларів. При цьому вже у грудні середня вартість барелю Urals показала зворотне зростання до 39 доларів.

Тож попри власні обіцянки, Володимир Путін пішов на збільшення низки податків для власних громадян, з кишень яких хоче витрусити до цьогорічного бюджету біля 12,3 млрд доларів.

