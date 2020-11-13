Зазначається, що у будні дні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00.

Мережа будівельних гіпермаркетів "Епіцентр", яка спочатку вирішила ігнорувати рішення уряду про карантин вихідного дня, передумала і заявила, що на час дії цих обмежень по суботах та неділях у листопаді магазини працюватимуть виключно в онлайн-режимі.

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Про це "Епіцентр" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме виключно в онлайн-режимі та видаватиме товари в центрах видачі замовлень торговельних центрів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будні дні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та триватиме до останнього покупця.

"Епіцентр" проти карантину вихідного дня: подробиці скандалу

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні карантину вихідного дня. Попередньо - на три тижні, до 30 листопада. Він діятиме з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Зокрема, у вихідні дні до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги «на виніс»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Після цього на сторінці мережі торгових центрів "Епіцентр" у Facebook з'явився допис: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне". Пост проілюстрували картинкою з надписом: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився відмовою мережі торгових центрів "Епіцентр" дотримуватися карантину вихідного дня. Він закликав уряд на це відреагувати.

Увечері 12 листопада в "Епіцентрі" повідомили, що їхні магазини на карантині вихідного дня продаватимуть лише дозволені урядом товари.

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Автор: Ольга Робейко