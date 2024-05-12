Один із делегатів ОПЕК сказав, що це схоже на звичайну поведінку перед зустріччю.

Міністр нафти Іраку Хайян Абдул Гані заявив, що він не погодиться продовжити скорочення видобутку нафти на наступній зустрічі ОПЕК+. Таке рішення може створити передумови для жорстких переговорів на початку червня.

"Ми не погодимося на жодні продовження скорочення видобутку на наступній зустрічі ОПЕК+", - цитує іракського чиновника Bloomberg.

Міністри мають зустрітися 1 червня у Відні і, як очікується, продовжать поточне скорочення видобутку на другу половину року. Ірак, другий за величиною виробник в ОПЕК, уже викликає занепокоєння в групі, не виконуючи повною мірою існуючі обмеження.

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Неясно, чи буде міністр дотримуватися своєї позиції на зустрічі у Відні, один з делегатів ОПЕК сказав, що це схоже на звичайну поведінку перед зустріччю. Заступник міністра нафти Іраку Басім Мохаммед Худаїр за кілька годин виступив у більш примирливому тоні, заявивши, що Багдад "прихильний рішенню про добровільне скорочення в строки, встановлені ОПЕК та її союзниками".

За його словами, цього місяця країна експортує 3,4 мільйона барелів на день. Це трохи більше за 3,3 мільйона, про скорочення експорту яких вона заявила в березні в рамках зусиль із повернення видобутку до узгодженого рівня. Ірак уже давно не виконує цільові показники ОПЕК, намагаючись відновити зруйновану війною економіку, і він погодився провести додаткові скорочення до кінця року, щоб компенсувати нещодавнє недотримання правил.

Видобуток нафти поза ОПЕК - останні новини

Видобутокнафти в Канаді до 2030 року збільшиться приблизно на півмільйона барелів на день, що більше, ніж прогнозувалося раніше. Зростання цін на нафту стимулює компанії до розширення наявних проєктів.

Зростання видобутку нафти виробниками, що не входять в ОПЕК, зірвало зусилля картелю з підтримки цін шляхом скорочення виробництва. За оцінками Вашингтона, США, Бразилія, Гайана і Канада очолять зростання видобутку на 1,8 мільйона барелів на день цього року.

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