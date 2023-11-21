Також це відбулося на тлі американських санкцій проти російського "тіньового флоту" танкерів.

Росія різко скоротила свій морський експорт сирої нафти до найнижчого рівня з серпня. Це відбулося в очікуванні зустрічі міністрів нафти ОПЕК+, де учасники мають відзвітувати про дотримання власних зобов’язань щодо скорочення видобутку, пише Bloomberg.

Так, протягом попереднього тижня Росія відправляла зі своїх портів близько 2,7 мільйона барелів сирої нафти на день, що на 0,58 мільйона менше, ніж було до 12 листопада. Це найбільше тижневе падіння російського нафтового експорту за більш ніж чотири місяці.

Група виробників нафти ОПЕК+, спільно очолювана Росією та Саудівською Аравією, зустрінеться у Відні 26 листопада, щоб обговорити, як реагувати на погіршення прогнозів ринку нафти, а також встановити цілі видобутку на перше півріччя 2024 року.

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Тим часом США наклали санкції на три судноплавні компанії, розташовані в Об’єднаних Арабських Еміратах, за порушення обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель. Перед цим Міністерство фінансів США надіслало повідомлення власникам понад 100 суден, які підозрюються у порушенні обмеження ціни на російську нафту.

Російський нафтовий експорт – останні новини

Як писав УНІАН, Болгарія вирішила відмовитися від імпорту російської нафти. З 1 січня будуть припинені експортні квоти, а з 1 березня 2024 року імпорт та переробка російської нафти будуть припинені назавжди.

Також ми розповідали, що три нафтові танкери, які нещодавно потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки, останніми місяцями регулярно доставляли російську нафту Sokol до Індії. Накладення санкцій на них – це спроба закрити лазівки в механізмі, покликаному покарати Москву за війну в Україні.

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