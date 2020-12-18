Також Кабмін доручив міністру призначити заступника голови Держрезерву.

Кабінет Міністрів України доручив міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігорю Петрашку призначити голову Державного агентства резерву, а також його першого заступника.

Відповідні розпорядження №1571-р та №1572-р від 16 грудня оприлюднені на урядовому порталі.

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У розпорядженнях сказано, що глава Держрезерву і його заступник будуть призначені шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

При цьому Петрашка визначено уповноваженою особою для проведення співбесіди.

Хронологія подій

13 травня Кабінет Міністрів звільнив Ярослава Погорілого з посади голови Державного агентства резерву України та призначив тимчасово виконуючим обов'язки Микиту Барабаша.

Проведений у 2020 році аудит Держрезерву підтвердив мільйонні збитки, розкрадання тисяч тонн запасів, наявність на складах простроченої продукції на сотні мільйонів доларів і фінансові махінації.

Держрезерв

Державне агентство резерву України - Держрезерв - центральний орган виконавчої влади, координується Кабінетом Міністрів. Система державного резерву - це група підприємств і організацій, завданням яких є організація зберігання продовольчих, енергетичних, промислових та інших товарів на випадок надзвичайних ситуацій державного масштабу.

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Автор: Ганна Нагорна