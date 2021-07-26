Будівництво ГЗК проекту Black Iron мало розпочатися ще у 2014 році.

Канадська гірничорудна компанія Black Iron, яка через ТОВ "Шимановське Стіл" володіє в Україні ліцензією на розробку Шимановського залізорудного родовища в Кривому Розі, заявляє про готовність почати будівництво об'єктів гірничо-збагачувального комбінату вже спочатку 2022 року. Для цього Компанії необхідно підписати зобов'язуючу угоду з Міністерством оборони про передачу земельної ділянки, на якій буде проходити будівництво.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів генеральний директор Black Iron Метт Сімпсон.

"Основна проблема, яку слід вирішити до початку будівництва , - це передача компанії базової земельної ділянки від Міністерства оборони. Поки ми ведемо переговори з цим відомством, Black Iron займається іншими роботами, які необхідно провести перед будівництвом, включно з завершенням техніко-економічного обґрунтування та оцінки екологічних і соціальних наслідків проекту для регіону. Щоб будівництво почалося у 2022 році, нам необхідно підписати відповідні документи про передачу землі з Міністерством оборони, не затягуючи до кінця цього року", - сказав він.

Нагадаємо, будівництво ГЗК проекту Black Iron мало розпочатися в 2014 році. Однак через початок війни на Донбасі проект був "заморожений". Компанія повернулася до розвитку проекту з 2017 року.

За його словами, загальний обсяг інвестицій протягом життєвого циклу проекту складе близько $1,1 млрд, з яких $92 млн вже профінансовані. Перша черга, вартість якої оцінюється в $452 млн, будуватиметься на кошти великих іноземних інвесторів і кредитні кошти, друга - коштом внутрішніх грошових потоків. Потужність підприємства після першої фази складе 4 млн т сировини на рік, після другої - 8 млн т.

Серед основних акціонерів компанії - Британський інвестиційний фонд RAB Capital, інвестиційна компанія Killik & Company також з Великої Британії, і мексиканська Invecture Group. Також Black Iron обрала Cargill на конкурсному тендері в якості співінвестора проекту з правом закупівлі перших 4 млн тонн сировини на рік протягом перших 10 років реалізації проекту, отримавши фінансування $75 млн. Ще $100 млн буде надано сімейним офісом "одного з найбагатших людей Америки" у вигляді роялті. Крім того, провідні європейські банки нададуть $300 млн боргового фінансування, забезпеченого гарантією великого експортного кредитного агентства.

"Ми вже отримали необхідні гірничі відводи і дозвіл на видобуток. Крім того, ще в 2012 році було проведено розвідувальне буріння... У листопаді 2019 року ми підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством оборони України Про передачу основних земель для будівництва майбутнього ГЗК, хвостосховищ і відвалів порожньої породи. Ми провели переговори з жителями села Рудничне, бо їх потрібно буде переселити на безпечну відстань від гірничих робіт", - зазначив Сімпсон.

За його словами, запланована угода з Міноборони вигідна для обох сторін. "Black Iron планує побудувати нові квартири для військовослужбовців і реконструювати військовий тренувальний полігон відповідно до сучасних стандартів НАТО", - сказав він.

Однак через півтора року після підписання Меморандуму, угоди все ще немає. "Це повільне прийняття рішень щодо забезпечення ключових прав на землю турбує як наших інвесторів, так і нас. Сьогодні, у зв'язку зі збільшенням попиту на залізну руду в усьому світі і захмарних цін на неї, інтерес інвесторів, що вкладають кошти у видобуток сировини, відносно високий. Але коли вони бачать відсутність динамічної державної підтримки значних приватних інвестиційних проектів, вони поступово цей інтерес втрачають", - додав гендиректор Black Iron.

Він зазначив, що крім компенсацій на переселення для жителів Рудничного, місто [Кривий Ріг] також отримає гроші на проекти соціальної інфраструктури, такі як нові лікарні, нова школа, дитячі садки та ремонт доріг. "Це на додаток до нашого основного соціального навантаження - створення близько 700 робочих місць безпосередньо на підприємстві і до 2800 в суміжних галузях. Крім близько $2,2 млрд податків будуть сплачені до бюджетів усіх рівнів протягом 20 років", - наголосив Сімпсон.

За його словами, після підписання договору з Міноборони, активність з підготовки початку будівельних робіт значно зросте. "По-перше, від підписання земельних документів та отримання необхідних дозволів залежить фінансування будівництва проекту від Cargill і європейських банків. По-друге, перед початком будівництва нам потрібно буде підписати контракти з Укрзалізницею, Південним портом і постачальниками електроенергії для забезпечення логістики та інфраструктури ГЗК.... Ми сподіваємося увійти в процес будівництва на початку 2022 року. Тоді ж почнуться процеси переміщення військового полігону і населених пунктів, закупівля обладнання і т. д", - повідомив Сімпсон.

Автор: Григорій Бондар