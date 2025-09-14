Росія демонструє військову міць, запускаючи гіперзвукові ракети і бомбардувальники під час навчань.

Росія заявила про запуск гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" по цілі в Баренцевому морі в рамках навчань, а надзвукові винищувачі-бомбардувальники Су-34 завдали ударів у рамках спільних військових навчань із Білоруссю.

Як пише Reuters, спільні навчання Росії та Білорусі "Захід-2025" розпочалися 12 вересня. Їхня мета - поліпшити військове управління і координацію в разі нападу на Росію або Білорусь.

Міноборони РФ опублікувало кадри пуску гіперзвукової ракети "Циркон" із фрегата Північного флоту "Адмірал Головко" по цілі в Баренцевому морі. На кадрах видно, як ракета стартує вертикально з фрегата, а потім йде під кутом до горизонту.

Відео дня

"Ціль було знищено прямим попаданням", - повідомило міністерство.

Міністерство повідомило, що в навчаннях також брали участь дальні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Екіпажі Су-34 відпрацювали бомбовий удар по наземних цілях.

Ракета "Циркон": що відомо

У 2019 році російський диктатор Володимир Путін заявляв, що "Циркон" може розвивати швидкість, що в 9 разів перевищує швидкість звуку, і вражати цілі на морі та на суші на дальності понад 1000 км.

За даними росЗМІ, маса бойової частини ракети становить близько 300-400 кг.

21 серпня цього року росіяни вдарили по Сумах ракетою невстановленого типу. Пізніше, за результатами аналізу уламків, стало відомо, що це була ракета "Циркон".

Вас також можуть зацікавити новини: