Roblox Corporation представила нові інструменти для розробників, які покликані допомогти створювати цікавіший контент, розширювати аудиторію та заробляти більше. Оновлення були анонсовані на 11-й щорічній конференції розробників Roblox Developers Conference.
Однією з головних новинок став інструмент 4D Objects, що дає змогу згенерованим ШІ-асетам взаємодіяти з об'єктами, оточенням і гравцями. За словами компанії, "четвертий вимір" тут - це інтерактивність.
Roblox продовжує розвивати і АІ-переклад у реальному часі: наступного року планується голосовий переклад між англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Також додадуть API для перетворення тексту в мову і мови в текст.
Інструмент Assistant, який дає змогу програмістам писати код простою мовою, стане "більш самостійним і контекстно обізнаним" і до кінця місяця отримає сумісність із Model Context Protocol (MCP). Це дасть змогу Assistant працювати з популярними сторонніми сервісами, такими як Figma і Blockade Labs.
Також компанія анонсувала сервіс коротких відео Roblox Moments, своєрідний аналог TikTok, який допоможе авторам залучати аудиторію.
Крім того, Roblox збільшує виплату через Developer Exchange Program на 8.5%, дозволяючи творцям користувацьких ігор заробляти більше під час обміну Robux на реальні гроші.
Раніше ми розповідали, що штат Луїзіана подав до суду на Roblox через недостатній захист дітей у грі. На тлі розглядів акції компанії впали на 10%.