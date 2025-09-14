Крім того, тепер творці користувацьких карт отримуватимуть більше доходів.

Roblox Corporation представила нові інструменти для розробників, які покликані допомогти створювати цікавіший контент, розширювати аудиторію та заробляти більше. Оновлення були анонсовані на 11-й щорічній конференції розробників Roblox Developers Conference.

Однією з головних новинок став інструмент 4D Objects, що дає змогу згенерованим ШІ-асетам взаємодіяти з об'єктами, оточенням і гравцями. За словами компанії, "четвертий вимір" тут - це інтерактивність.

Roblox продовжує розвивати і АІ-переклад у реальному часі: наступного року планується голосовий переклад між англійською, іспанською, французькою та німецькою мовами. Також додадуть API для перетворення тексту в мову і мови в текст.

Відео дня

Інструмент Assistant, який дає змогу програмістам писати код простою мовою, стане "більш самостійним і контекстно обізнаним" і до кінця місяця отримає сумісність із Model Context Protocol (MCP). Це дасть змогу Assistant працювати з популярними сторонніми сервісами, такими як Figma і Blockade Labs.

Також компанія анонсувала сервіс коротких відео Roblox Moments, своєрідний аналог TikTok, який допоможе авторам залучати аудиторію.

Крім того, Roblox збільшує виплату через Developer Exchange Program на 8.5%, дозволяючи творцям користувацьких ігор заробляти більше під час обміну Robux на реальні гроші.

Раніше ми розповідали, що штат Луїзіана подав до суду на Roblox через недостатній захист дітей у грі. На тлі розглядів акції компанії впали на 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: