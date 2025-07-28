Лідером за найвищими цінами традиційно є Печерський район.

Середня вартість двокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку дорівнює 100 тисяч доларів. За останні півроку вартість такого житла в столиці зросла на 4%, повідомляє портал нерухомості ЛУН.

Середня вартість трикімнатної квартири в Києві ще вища і становить 150 тис. дол., що на 8% більше, ніж півроку тому.

Скільки коштують двокімнатні квартири в Києві

Зазначається, що найдешевше двокімнатне житло зафіксовано у Деснянському районі. Тут квартиру з ремонтом можна придбати в середньому за 59,9 тис. дол. Наступним за доступністю є Святошинський район, де двокімнатне житло з ремонтом коштує 65 тис. дол.

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Лідером за найвищими цінами традиційно є Печерський район, де двокімнатна квартира з ремонтом коштує в середньому 210 тис. дол., а без ремонту 167 тис. дол.

Друге місце посідає Шевченківський район, де двокімнатне житло з ремонтом коштує 125 тис. дол., а без ремонту вже 119,9 тис. дол. Замикає ТОП-3 за вартістю Голосіївський район. Тут середня ціна двокімнатної квартири з ремонтом становить 125 тис. дол., без ремонту - 90,5 тис. дол.

Скільки коштують трикімнатні квартири в Києві

Середні найнижчі ціни трикімнатного житла з ремонтом:

Деснянський район - 76 тис. дол.;

Святошинський район - 82,5 тис. дол.;

Дніпровський район - 100 тис. дол.

Найдорожчі трикімнатні квартири:

Печерський район - 342,9 тис. дол. (з ремонтом), 255,6 тис. дол. (без ремонту);

Шевченківський район - 199 тис. дол. (з ремонтом), 185 тис. дол. (без ремонту);

Голосіївський район - 160 тис. дол. (з ремонтом), 125 тис. дол. (без ремонту).

Вартість житла в Україні - останні новини

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві становила 65 тисяч доларів (плюс 8% за останні півроку). Ціна за один квадратний метр становила 1 560 доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Черкасах становила 42,7 тисячі доларів. Таким чином, ціна зросла на 7% за останні пів року.

Водночас у Вінниці середня вартість "однушки" становила 45,1 тисячі доларів. Середня ціна за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнювала 1 040 доларів.

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