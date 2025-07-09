Середня ціна за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 960 доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Черкасах становить 42,7 тисячі доларів. Таким чином, ціна зросла на 7% за останні пів року. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Середня ціна двокімнатної квартири в Черкасах дорівнює 60 тисяч доларів, що на 4% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 67 тисяч доларів. Таким чином, ціна на трикімнатне житло не змінилась за останні пів року.

Зазначається, що середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 960 доларів. Середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири на вторинному ринку становить 910 доларів, а трикімнатної - 850 доларів.

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Вартість квартир у різних містах України

У Вінниці середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить 45,1 тисячі доларів. При цьому середня ціна за квадратний метр "однушки" дорівнює 1 040 доларів.

У Чернівцях за однокімнатну квартиру на вторинному ринку потрібно буде заплатити в середньому біля 51 тисячі доларів. Середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 1 200 доларів.

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