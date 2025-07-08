Найдорожче житло знаходиться у Ленінському районі міста.

Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у Вінниці становить 45,1 тисячі доларів. Таким чином, ціна не змінилась за останні пів року. Середня вартість за квадратний метр однокімнатної квартири дорівнює 1 040 доларів. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Зазначається, що середня ціна двокімнатної квартири у Вінниці дорівнює 69 тисяч доларів, що на 6% більше, ніж пів року тому. Трикімнатні квартири коштують 80 тисяч доларів (+13%).

Середня ціна за квадратний метр двокімнатної квартири на вторинному ринку становить 1 110 доларів, а трикімнатної - 1 040 доларів.

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Найнижча вартість однокімнатної квартири зафіксована в Староміському районі - у середньому 38 тисяч доларів. Натомість найдорожчі однокімнатні квартири – у Ленінському районі (53 тис. доларів).

При цьому найдешевше двокімнатну можна придбати в Замостянському районі - 58 тис. доларів. Найдорожче двокімнатне житло у Ленінському районі 72,9 тис. доларів.

Середня ціна трикімнатної квартири:

Ленінський район - 86 тис. дол.;

Староміський - 69,8 тис. дол.;

Замостянський - 65 тис. дол.

Ринок нерухомості - останні новини

Згідно дослідження DIM.RIA, інтерес до новобудов знизився майже в усіх регіонах. Найбільше падіння зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях.

Раніше повідомлялося, що середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Чернівцях становила біля 51 тисячі доларів. Таким чином, ціна не змінилась за останні пів року.

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