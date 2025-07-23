Найвищі ціни зафіксовано в Печерському районі столиці.

У Києві дорожчає житло на вторинному ринку нерухомості. Середня вартість однокімнатної квартири у столичних оголошеннях дорівнює 65 тисяч доларів (плюс 8% за останні півроку), а ціна за один квадратний метр становить 1 560 доларів. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Найнижчі ціни однокімнатної квартири на вторинному ринку у Деснянському районі - у середньому 33 тисячі доларів без ремонту та 43,9 тисячі дол. з ремонтом.

Наступним йде Святошинський район із 45 тис. дол. за однокімнатну без ремонту (з ремонтом - 56 тис. дол). Закриває ТОП-3 Солом'янський район із 43,4 тис. дол. без ремонту та 69 тис. дол. за однокімнатну з ремонтом.

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Найвищі ціни зафіксовано:

Печерський район - 115,8 тис. доларів за однокімнатну квартиру без ремонту, 132 тис. доларів з ремонтом;

Шевченківський район - 80,7 тис. дол. без ремонту та 99 тис. дол. з ремонтом;

Подільський район - 64 тис. дол. за квартиру без ремонту, 91,1 тис. дол. - з ремонтом;

Голосіївський район - 57 тис. дол. за квартиру без ремонту, 85 тис. дол. - з ремонтом.

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В Одесі суттєво зросли ціни на оренду квартири. У липні середня ціна оренди однокімнатної квартири в місті становила 11 тисяч гривень, що на 38% більше ніж пів року тому.

При цьому середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку в Черкасах становила 42,7 тисячі доларів. Таким чином, ціна зросла на 7% за останні пів року.

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