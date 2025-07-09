McDonald's відмовляється від використання трубочок: що зміниться для відвідувачів

Поступово McDonald’s відмовиться від трубочок для холодних напоїв у всіх форматах замовлення, окрім МакШейків та лимонадів.

Мережа ресторанів McDonald’s в Україні поступово скорочує використання трубочок у своїх ресторанах. Замість них будуть використовуватись нові паперові кришечки. Про це повідомляє пресслужба компанії у Facebook.

"Віднедавна в нас з’явились нові паперові кришечки, з яких зручно пити просто через отвір. А в залах ресторанів ми подаємо холодні напої без кришечки - тож пити зі стаканчика теж буде комфортно", - йдеться в повідомленні.

У компанії також відмітили, що поступово McDonald’s відмовиться від трубочок для холодних напоїв у всіх форматах замовлення, окрім МакШейків та лимонадів.

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"Розуміємо, що такі зміни можуть бути незвичними. Проте це ще один крок на шляху до зменшення зайвого пакування та турботи про довкілля. Дякуємо, що разом з нами обираєте зміни", - додали в компанії.

McDonald's в Україні - останні новини

У травні повідомлялося, що ціни в популярному в Україні фастфуді McDonald's значно зросли за роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

18 січня внаслідок удару РФ по Києву було пошкоджено McDonald's, розташований біля станції метро "Лукʼянівська". Цей заклад був першим з тих, що мережа відкрила в Україні.

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