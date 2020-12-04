Серед іншого, компанії вдалося істотно скоротити травматизм на виробництві.

Група компаній "Метінвест" в 2019 році істотно підвищила рівень безпеки на виробництві, паралельно збільшивши витрати на охорону навколишнього середовища.

Про це йдеться в "Звіті про сталий розвиток за 2019 рік", оприлюдненому компанією "Метінвест", повідомляє uaprom.info.

Як пояснює прес-служба компанії, документ підготовлений на основі міжнародного стандарту нефінансової звітності GRI (Global Reporting Initiative), а також з урахуванням рекомендацій Ради зі стандартів обліку в сфері сталого розвитку (Sustainability Accounting Standards Board).

Згідно зі звітом, в 2019 році "Метінвест" продовжив впроваджувати найкращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру в містах присутності, покращувати операційну ефективність, а також модернізувати обладнання відповідно до вимог високих екологічних стандартів. Також "Метінвест" продовжив працювати над вдосконаленням стійкої системи корпоративного управління.

"Агентство Sustainalytics високо оцінило Корпоративне управління та стандарти бізнес-етики групи при проведенні комплексної оцінки ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG). Крім того, агентство відзначило успіхи "Метінвесту" в сфері управління людським капіталом, охорони праці та промислової безпеки, а також у взаємодії з місцевими спільнотами. У рейтингу ESG "Метінвест" зайняв 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки", - пояснили в прес-службі.

Так, минулого року "Метінвест" збільшив витрати на охорону навколишнього середовища до 384 мільйонів доларів, що на 46% перевищує показник 2018 року. Проекти з екологічної модернізації на підприємствах в Маріуполі, Кривому Розі та Запоріжжі дозволили домогтися зниження викидів, підвищення енергоефективності та більш раціонального використання ресурсів.

Зокрема, в 2019 році підприємства "Метінвесту" на 10% скоротили викиди парникових газів (CO2) в порівнянні з 2018 роком, на 9% і 10% знизили обсяги споживання і скидання води відповідно, а також на 22% підвищили показник енергоефективності.

Крім того, в 2019 році "Метінвест" інвестував 102 мільйони доларів в Ініціативи з охорони праці. Група розробила і впровадила нову п'ятирічну дорожню карту для подальшого поліпшення системи управління охороною праці та досягнення основної мети – нульового травматизму. В результаті цього в 2019 році "Метінвест" домігся найнижчого показника частоти травматизму в історії групи (LTIFR – 0,790). При цьому група першою серед українських компаній отримала престижний міжнародний сертифікат у сфері охорони праці та здоров'я Vision Zero ("нульовий травматизм").

Також в 2019 році "Метінвест" вклав у навчання і розвиток співробітників близько 6 мільйонів доларів. Група продовжила впроваджувати інструменти електронного навчання, розширивши можливості для розвитку управлінських і професійних навичок співробітників. Для підвищення привабливості професій у металургії та гірничій справі серед молоді група розширила співпрацю з профільними університетами та надала програму стажування на своїх підприємствах майже трьом тисячам студентів.

У 2019 році "Метінвест" продовжив співпрацю з фондами розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя. Група інвестувала понад 11 мільйонів доларів у проекти соціального партнерства для поліпшення якості життя місцевих жителів та підвищення привабливості міст, в яких розташовані її підприємства в Україні та за кордоном.

У 2019 році група також перерахувала до державного та місцевих бюджетів 741 мільйони доларів податків.

Крім того, з самого початку пандемії "Метінвест" вжив оперативних заходів щодо стримування поширення коронавірусу, вже направивши близько 5 мільйонів доларів на боротьбу з вірусом. Зокрема, компанія закупила медикаменти та обладнання для українських медиків, встановила кисневі пости в лікарнях Маріуполя і профінансувала доставку гуманітарної допомоги для України з Китаю.

"Прихильність принципам сталого розвитку завжди буде основою нашого підходу до управління бізнесом. "Метінвест" залишається компанією, для якої корпоративна соціальна відповідальність відіграє таку ж роль, як і створення економічної цінності. Цей звіт демонструє наше прагнення стати ще більш відкритими і прозорими, і продовжувати будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес", - заявив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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Автор: УНІАН