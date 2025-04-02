Найгірше доведеться жителям США з низьким доходом.

Президент США Дональд Трамп розв'язав торгову війну, звинувачуючи торгових партнерів у тому, що вони наживаються на Америці. Тільки ефект від мит нерівномірний, а найбільше постраждають американці з низьким доходом.

Видання Axios пише, що, згідно з аналізом Єльської бюджетної лабораторії, у разі введення 20%-их мит і заходів у відповідь з боку постраждалих країн, наявний дохід домогосподарств із найнижчими доходами може скоротитися на 5,5%. При цьому для домогосподарств із найвищими доходами це падіння становитиме лише 2,1%.

Це не означає, що американці середнього класу або багаті громадяни США не зазнають збитків. У чистому доларовому вираженні тягар мит для найвисокодохідніших верств населення вищий, адже вони заробляють більше грошей і витрачають більше грошей.

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Для домогосподарств середнього достатку мита обійдуться в середньому в 3800 доларів на сім'ю на рік. Для тих, хто входить до першої десятки, це становитиме в середньому 9 500 доларів на домогосподарство.

У довгостроковій перспективі мита більше битимуть по багатих, оскільки ціни на активи знизяться.

Мита Трампа - останні новини

Адміністрація Трампа запровадила сукупний 20%-ий додатковий податок на всі імпортні товари з Китаю, а на багато товарів з Мексики та Канади діють 25%-ві мита. Також діє 25%-ве глобальне мито на імпорт сталі та алюмінію. Трамп також підписав указ про введення 25%-го мита на імпорт авто і деяких автозапчастин, яке набуде чинності 3 квітня. Належить запровадити ще низку галузевих мит, наприклад, на фармацевтичну продукцію.

Зі свого боку голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС вживе заходів у відповідь, якщо Трамп втілить свої погрози щодо запровадження драконівських мит у реальність. Китай, Японія і Південна Корея також мають намір відповісти на мита Трампа.

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