Внаслідок бойових дій 38% компаній понесли безпосередні втрати, а 21% мають активи, що залишились на окупованих територіях.

У 83% компаній є мобілізовані до лав ЗСУ співробітники, при цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти.

Про це свідчать результати щоквартального опитування "Бізнес під час війни" Європейської Бізнес Асоціації серед своїх членських компаній. При цьому зазнчається, що критичними спеціалістами є інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії.

"Наразі в лавах Збройних сил захищають Україну співробітники 83% компаній, серед яких у 51% мобілізовано до 10% від військовозобов'язаних працівників, у 25% – 10-20%, у 5% – 20-40%. При цьому у 43% бізнесів мобілізовані критичні спеціалісти, зокрема інженери, ІТ-фахівці, електрики, механіки, машиністи, водії", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Внаслідок бойових дій 38% компаній понесли безпосередні втрати, а 21% мають активи (виробничі потужності, землю, техніку, транспорт, нерухомість, продукцію), що залишились на окупованих територіях. Бізнес продовжує втрачати кошти через війну – станом на зараз 33% повідомляють про втрати до 1 млн доларів, 37% – про втрати в діапазоні 1-10 млн доларів, 10% – про втрати більше 10 млн.

Попри це, все більше компаній відновлюють повноцінну діяльність – наразі таких в Асоціації 68%. В ЄБА нагадали, що у січні у повному обсязі працювали 54%, а у жовтні 2022 року – 44% компаній. З деякими обмеженнями наразі продовжують працювати 31% компаній, а ще 1% – не працює взагалі.

"Кількість бізнесів, що виплачують заробітні плати співробітникам у повному обсязі, залишається стабільно високою – наразі це 90% опитаних, до того ж 21% роблять авансові та бонусні виплати. До скорочення заробітних плат вдаються 10%, до звільнень – 2%, в неоплачувану відпустку відправляють співробітників 3% компаній", - повідомили у Асоціації.

Фінансова "подушка" бізнесу є більш-менш стабільною: 25% мають фінансові резерви на пів року, 23% – на рік, а 37% – на рік і більше. Ще 5% має запас фінансової міцності на кілька місяців, а 5% – не має взагалі.

"Із гарячих – питання мобілізації. Ми бачимо, що майже половина опитаних компаній заявляють про те, що в них були мобілізовані спеціалісти, критичні для роботи їхнього підприємства. Бізнес, звісно, з розумінням ставиться до необхідності проведення мобілізаційних заходів, втім потребує більше передбачуваності та зрозумілості процесів. Це ж саме стосується і процедури бронювання співробітників – сподіваємось, цей механізм буде налагоджений і працюватиме прозоро, зрозуміло, і бронювання будуть таки погоджуватись в обіцяні терміни", – зазначила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев’янко.

Бізнес під час війни

У квітні 2022 року в Україні запустили безкоштовну платформу для допомоги в релокації бізнесу. Подавати заявки могли як підприємства, що вимагають переміщення, так і компанії, які готові надати для цього приміщення або інші активи. За місяць із зони бойових дій евакуювали 216 підприємств і 97 із них вже відновили роботу на новому місці.

У грудні 2022 року бізнес продовжив послаблювати оцінки щодо своєї економічної діяльності через російські терористичні атаки та дефіцит електроенергії.

Станом на 30 січня 2023 року через війну 80% компаній зіткнулися з падінням бізнесу. Перебої з енергопостачанням очолили антирейтинг актуальних викликів бізнесу в Україні.

17 січня 2023 року бізнес пом'якшив негативні очікування щодо майбутньої ділової активності та інфляції. Інфляційні очікування поліпшилися: у IV кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23,3% порівняно з 25,2% у попередньому кварталі.

Вас також можуть зацікавити новини: