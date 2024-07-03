Зазначається, що середня сума виплати склала близько 20 тисяч гривень.

Депутатам Верховної Ради виплатили з державного бюджету компенсації за оренду житла на загальну суму 4,6 мільйона гривень. Середній розмір виплати у квітні становив трохи більше 20 тисяч.

Згідно зі списком нардепів, опублікованим на сайті Ради, у квітні народним обранцям загалом виплатили 2 340 350 гривень компенсації за оренду житла або оренду номера в готелі. При цьому середній розмір виплати становив 20 150 гривень.

Здебільшого депутати Ради отримували компенсації за житло з січня по березень включно. Найбільшу суму компенсації отримали нардепи від фракції "Слуга народу" Михайло Ананченко та Андрій Богданець - по 59 150 гривень.

Відео дня

Крім того, у травні народним обранцям загалом виплатили 2 289 350 гривень компенсації за житло, а середній розмір - становив 19 500 гривень. Цього разу компенсацію платили і за квітень теж.

Так, найбільшу суму виплати за проживання в період із січня до квітня отримала нардепка від фракції "Слуга народу" Юлія Яцик - 78 650 гривень.

Компенсації за житло нардепам - що відомо

Відповідно до частини 1 статті 35 Закону "Про статус народного депутата України", у видатках на забезпечення діяльності Верховної Ради передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Право на отримання таких коштів мають нардепи, які не мають житла в Києві, а офіційне місце їхнього проживання розташоване за понад 30 км від меж столиці.

Суперечки щодо цієї виплати виникали ще до повномасштабного вторгнення Росії. Так, у червні 2021 року в Комітеті виборців України повідомили, що зі 147 нардепів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках понад мільйон гривень.

1 вересня 2021 року тодішній голова Ради Дмитро Разумков заявив, що поки не бачить перспектив скасування компенсацій на житло іногороднім народним депутатам.

Вас також можуть зацікавити новини: