За словами голови Верховної Ради, таке рішення навряд чи буде підтримане усіма депутатами.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков наразі не бачить перспектив скасування компенсацій на житло з Державного бюджету України іногороднім народним депутатам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо того, що ще у 2019 році він виступив з ініціативою щодо скасування виплат компенсації на житло з бюджету іногороднім народним депутатам, і чи має наразі ця ініціатива якісь перспективи, Разумков зазначив: "Дивлячись на позицію моїх колег, м'яко кажучи, не всі її підтримують. Але я вважаю, що все ж таки це було б правильним прикладом".

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Він пояснив, що у депутатів, порівняно іншими верствами населення, є достатньо ресурсів для того, аби забезпечити себе житлом.

"Я знаю, що деякі колеги, навіть якщо вони можуть це робити, вони не беруть ці ресурси з Державного бюджету. Є ті, хто робить по-іншому. Я розумію, що в когось немає можливості (забезпечити себе житлом - УНІАН) - тут можна ще дивитися крізь пальці. А є ті, хто себе достатньо непогано почуває в фінансовому плані, і я впевнений, точно, могли б без цього прожити", - сказав голова ВР.

Разумков уточнив, що ініціатива щодо скасування таких компенсацій не потребувала б окремого закону.

"Це (здійснюється - УНІАН) через рішення Верховної Ради. Але навряд чи воно буде підтримане усіма народними депутатами", - підсумував спікер.

Компенсації нардепам за оренду житла

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону "Про статус народного депутата України", у витратах на забезпечення діяльності ВРУ передбачаються кошти на оренду житла або винайм готельного номера. Право на отримання таких коштів мають народні депутати, не забезпечені житлом у місті Києві, і місце їхнього проживання, відповідно до його реєстрації, на відстані понад 30 км від меж міста Київ.

У червні 2021 року в Комітеті виборців України повідомили, що зі 147 народних депутатів, які орендують житло за бюджетні кошти, 81 депутат має на своїх рахунках більше одного мільйона гривень.

20 листопада 2019 року Разумков, відповідаючи на запитання щодо того, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук начебто орендує квартиру у власної тещі та отримує з Бюджету компенсацію за житло, висловив думку, що можна було б відмовитися від компенсації за оренду житла народним депутатам. Від додав, що свого часу "було дуже популярно отримувати квартири від Верховної Ради".

"У нас всі народні депутати переїздили до міста Києва та отримували помешкання безкоштовне, а після цього їх звідти вже вигнати було неможливо. Я розумію, що деякі привілеї у народних депутатів є, але вони не повинні бути пожиттєвими, як до цього звикли. Так само з питаннями компенсації за транспортні видатки і багато іншого", - заявив голова парламенту і додав, що не отримує компенсацію за житло.

На запитання, чи вважає він правильним, що бюджетні кошти йдуть родичці депутата, Разумков відповів, що з юридичної точки зору тут питань немає. "А з точки зору підходів, я думаю, що вам краще звернутися до Руслана Олексійовича", - наголосив Разумков.

21 листопада 2019 року голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Стефанчук поверне виділені йому кошти на оренду житла. "Він, до речі, усе робив законно... Але він написав заяву на голову Верховної Ради: повернути власним коштом усі відшкодування, які йому відшкодували, щоб повернули назад з його зарплати", - сказав Арахамія. Водночас Арахамія вважає, що це "неправильно", адже за законом Стефанчук робив усе "нормально".

Автор: Таня Поляковська