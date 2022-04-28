На початку березня 2022 року компанія оголосила, що не веде нового бізнесу в Росії та Білорусі через загарбницьку війну проти України.

Німецький концерн BASF припинить діяльність у Росії та Білорусі, окрім бізнесу з виробництва харчових продуктів.

Про це повідомила прес-служба компанії.

В BASF нагадали, що 3 березня 2022 року компанія оголосила, що не веде нового бізнесу в Росії та Білорусі через загарбницьку війну проти України. BASF рішуче засуджує напад Росії на Україну та насильство проти мирного населення.

"Рада виконавчих директорів BASF SE прийняла рішення також припинити діяльність компанії в Росії та Білорусі до початку липня 2022 року. Винятком з цього рішення є бізнес для підтримки виробництва харчових продуктів, оскільки війна може спровокувати глобальну продовольчу кризу. Це рішення зумовлене останніми подіями війни та міжнародного права, включаючи п’ятий пакет санкцій ЄС", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз у BASF у Росії та Білорусі працюють 684 співробітники. Компанія вирішила продовжувати підтримувати своїх співробітників в обох країнах до кінця 2022 року. Наразі розробляються детальні плани щодо впорядкованого припинення бізнесу BASF в Росії та Білорусі. У 2021 році на ці країни припадало близько 1% від загального обсягу продажів BASF Group.

BASF - найбільший у світі хімічний концерн зі штаб-квартирою в Німеччині. Структура бізнесу BASF включає шість сегментів: хімікати, матеріали, рішення для промисловості, поверхнево-активні речовини і технології, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2021 році продажі BASF склали 78,6 мільярда євро.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що багатонаціональні компанії продовжують платити майже 200 тисячам співробітникам у Росії попри обіцянки призупинити або припинити діяльність в країні.

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