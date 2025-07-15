Закон про пенсії військових та правоохоронців передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі в боях.

В Україні налічується 145,2 тисячі спецпенсіонерів призовного віку, які не працюють, не мають інвалідності та не служать у війську. Про це повідомляє Економічна правда.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується 635,8 тисячі колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу становить 51 рік.

"Чинне законодавство про спецпенсії військовим та силовикам ухвалювалося до великої війни. Воно передбачає пільги у вигляді спеціальної формули розрахунку виплати (розмір пенсії становить до 70% від поточного грошового забезпечення осіб, які продовжують служити на аналогічній посаді) та у вигляді раннього виходу на відпочинок", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що закон дозволяє кадровим військовим та працівникам силових відомств виходити на пенсію в 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги. При цьому закон про пенсії військових та правоохоронців передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

Таким чином він не передбачає жодних пільг для мобілізованих українців, які, як і кадрові військові, захищають державу. Єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, - пʼятирічна "знижка" при виході на пенсію за віком.

У виданні додали, що водночас в уряді наразі вважають, що саме статус УБД має надавати право на пенсійну пільгу, і планують ініціювати відповідний перегляд законодавства.

Пенсії в Україні - останні новини

15 липня стало відомо, що в Україні значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги. Існує навіть декілька прокурорів, хто отримує пенсію до 40 років.

10 липня голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що найвищі в Україні пенсії отримують судді та прокурори. Максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень.

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