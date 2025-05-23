Постачання відбулося через кілька місяців після запровадження обмежень ЄС.

Німецька технологічна компанія змогла експортувати до Росії технології подвійного призначення, незважаючи на запровадження ЄС нових санкцій проти РФ, повідомляє POLITICO.

Як з’ясувало видання, компанія Kontron, яка працює в ЄС, Великій Британії та Америці, використовувала свою словенську дочірню компанію для експорту чутливих телекомунікаційних технологій на суму понад 3,5 мільйона євро до свого російського підрозділу наприкінці 2023 року.

Згідно з документами, з липня по листопад 2023 року - через кілька місяців після набуття чинності санкції ЄС - словенська дочірня компанія Kontron, Kontron d.o.o., відправила 11 поставок до російської дочірньої компанії "Искра Текнолоджис".

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Експортована технологія включала продукт подвійного призначення.

Представники Kontron запевняють, що виконали замовлення, яке було отримано до схвалення нових санкцій ЄС, спрямованих на обмеження експорту технологій до РФ.

"Після запровадження 11-го пакету санкцій (23 червня) ми припинили експорт будь-яких нових товарів і здійснювали лише вже затверджені експортні поставки відповідно до виданих експортних ліцензій, згідно з чинними санкціями ЄС", - йдеться в заяві компанії.

Ані Європейська комісія, ані Центральна митна служба Німеччини не повідомили, що розслідування щодо Kontron триває або буде проводитися.

Видання нагадує, що Санкції ЄС стосовно технологій подвійного призначення поширюються на всі нові та поточні контракти, навіть якщо вони були підписані до того, як санкції набули чинності. Разом з тим, вони передбачають окремі винятки для кібер-, аварійно-рятувальних і медичних технологій, причому компанії повинні отримати дозвіл від держави-члена ЄС, в якій вони базуються.

Санкції ЄС проти РФ

Як повідомляв УНІАН, ЄС готує 18-й пакет санкцій проти РФ, який може передбачати зниження граничної ціни на російську нафту та розширення переліку санкційних кораблів її "тіньового флоту".

Разом з тим, санкційного режиму дотримуються далеко не всі. Хоча ще минулого року, Рада Європейського союзу затвердила закон, який запроваджує правила покарання за порушення або обхід санкцій ЄС у національних юрисдикціях держав-членів.

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