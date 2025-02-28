Раніше застосовувати нові вимоги до розрахункових документів хотіли з 1 січня цього року.

З 1 березня в Україні буде запроваджено нові форми фіскальних чеків, цього разу відтермінування не плануються.

Застосовувати нові вимоги до розрахункових документів хотіли з 1 січня, але перехідний період вирішили продовжити на два місяці. У ‎Мінфіні кажуть, що відтермінували запровадження нових форм чеків, щоб бізнес зміг краще підготуватись до нових вимог. Зокрема, налаштувати роботу реєстраторів розрахункових операцій.

Нагадаємо, затверджена форма фіскальних чеків містить нові обов'язкові поля. Крім того, перед номером документу обов'язково потрібно буде прописувати слово "чек", щоб покупці краще розуміли, де саме він знаходиться. Окремо потрібно буде друкувати дату та час видачі чека. Також спрощується структура чеків. Наприклад, не буде рядків "касир" та "тримач ЕПЗ".

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Фінансова сфера

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що запровадження накопичувальної пенсійної системи може розпочатися вже з наступного року.

Фахівці Міністерства соціальної політики вже направили до Кабінету міністрів відповідний проект закону. Коли в уряді його схвалять, документ передадуть на розгляд Верховної Ради.

Також нещодавно у Мінсоцполітики розповіли, коли планують підвищити пенсії працюючим пенсіонерам. Як повідомлялось, пенсії збільшать з урахуванням набутого стажу з 1 квітня.

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