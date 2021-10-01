Програмне забезпечення РРО мали доопрацювати.

Фіскальний касовий чек в Україні доповнили новим рядком. У чеку можуть вказувати номер акцизної марки на алкоголь, що купується.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Наказ міністерства про додавання нового реквізиту в чеки набрав чинності 1 липня. Втім, до 1 жовтня нові вимоги не поширювалися на чеки з реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які включені до держреєстру.

Також до цього дня виробники мали доопрацювати програмне забезпечення РРО, щоб додати реквізити номера акцизу до форми чеків.

Читайте такожВ Україні змінився рівень безробіття-ДержстатУ той же час, пояснили в Мінфіні, друкувати чеки з цифровим значенням акцизу на алкоголь поки не буде обов’язковим.

"Законом про застосування РРО поки не передбачено обов'язку вказувати цифрове значення акцизу на алкогольні напої в чеках. Отже, з 1 жовтня у податкових органів не виникне підстав для застосування штрафних санкцій за видачу розрахункового документа без зазначення марки акцизного податку", – йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податків і митної політики Данило Гетманцев заявив, що за підсумками першого півріччя 2021 року акцизний податок на алкоголь не дав істотного збільшення поповнень держбюджет.

Автор: Ганна Нагорна