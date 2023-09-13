Протягом останнього року вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці.

У вересні вартість оренди житла в Києві зросла на 11-19%, у Львові – на 2-11%. Експерти зазначають, що останній рік вартість оренди у Львові перевищувала вартість оренди в столиці.

Як йдеться в аналітиці від Bird, яка є в розпорядженні УНІАН, медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18% і тепер становить 13 тис. грн, на 2-кімнатну – на 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну – на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.

Оренда у Львові також суттєво зросла за останній місяць. Медіана вартості 1-кімнатної квартири збільшилася на 2%, 2-кімнатної та 3-кімнатної – на 11%.

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"Станом на зараз 1-кімнатні квартири все ще дорожчі – 15 300 грн у Львові і 13 000 грн в Києві, медіана 2-кімнатних та 3-кімнатних в столиці стала значно вища: 17 800 грн у Львові проти 19 100 грн в Києві, та 21 000 грн проти 30 600 грн на 3-кімнатні", – йдеться в дослідженні.

Поточне зростання цін на оренду житла аналітики називають "феноменом вимивання дешевих квартир". Оскільки під час високого сезону у зв’язку з підвищеним попитом дешеві і доступні варіанти нерухомості швидко "вимиваються" з ринку. В результаті лишається більше дорогих або квартир по завищеній вартості. Тому і середній рівень цін стає вищим, навіть якщо оренда на окремі об’єкти нерухомості не зросла.

"Ще серед можливих причин – орендодавці відчули відносно спокійне літо, та принаймні на зараз, спробували перевернути ціни до довоєнних часів. Початок навчального сезону, повернення людей в столицю та достатньо безпечний Львів вплинули на попит, і як наслідок, на ціни оренди", – пояснюють експерти.

Найдоступніший варіант оренди житла в Києві

У березні 2023 року експерти дали прогноз щодо оренди житла в Києві. Експерти з нерухомості прогнозують, що вартість оренди житла у Києві може піти в зростання вже в найближчі місяці. Цьому сприяє внутрішня міграція та очікування контрнаступу Збройних сил України.

Станом на середину серпня найдешевше житло можна було знайти на лівому березі Києва, зокрема, на Лісовому масиві та Троєщині, а також в передмісті столиці, проте і там зустрічаються вищі ціни на новіші квартири.

Зокрема, медіана вартості однокімнатної квартири в серпні на Лісовій склала 6 500 грн, двокімнатну можна було винайняти за 8 000 грн, трикімнатну – за 9 500 грн. На Троєщині однокімнатну квартиру можна орендувати за 7 000 грн, двокімнатну – 8 500 грн, трикімнатну – за 10 000 грн.

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