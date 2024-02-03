Перше місце за приростом на 20% посіли громадяни Білорусі: їхня кількість зросла на 21,3 тисячі.

Українці втратили першість за приростом іноземців, які сплачують соціальні внески у Польщі, поступившись білорусам. Управління соціального страхування (ZUS) оприлюднило дані про іноземців, які працюють у Польщі на кінець 2023 року – українці за приростом на другому місці, хоча вони і далі залишаються найбільшою групою зареєстрованих іноземців у Польщі – повідомляє Міграційна платформа EWL.

Перше місце за приростом на 20% посіли громадяни Білорусі: їхня кількість зросла на 21,3 тисячі (усього 129,4 тисячі громадян Білорусі). Українців більше на 13,4 тисячі. З 1,128 млн іноземців зареєстрованих у ZUS - 759,4 тис громадяни України.

Також торік значно поменшало у Польщі громадян Росії. У 2023 році їх кількість зменшилася на 1017, що забезпечило їм друге місце за відтоком після громадян Грузії.

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"Зменшення кількості українців у Польщі пояснюється їхнім від’їздом до Німеччини та інших країн Західної Європи, де вищі зарплати та соціальні виплати. Натомість політична ситуація в Білорусі змушує її громадян мігрувати до Польщі", - пояснив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

Водночас у Польщі росте кількість іноземців з Азії (Індія, Непал, Філіппіни), а також Латинської Америки – найбільше з Колумбії. На 215% за рік зросла кількість зареєстрованих у Польщі громадян Колумбії. Зараз їх у ZUS втричі більше, ніж у 2022 році.

Також у топ-10 національностей зареєстрованих в Управлінні соціального страхування (ZUS) - громадяни Аргентини, Зімбабве, Перу, Шрі-Ланки, Турменистану, Бангладешу, Гватемали та Венесуели.

Українські біженці в Польщі - деталі

Кількість фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих в Польщі громадянами України, у 2023 році була на понад дві третини більшою, ніж роком раніше. Кожне десяте засноване підприємство було українським.

Зокрема, про це свідчать дані Центральної реєстрації та інформації про бізнес, проаналізовані "Rzeczpospolita". Видання пише, що до початку повномасштабної війни в Україні, у січні та лютому 2022 року, українці реєстрували в Польщі трохи більше 200 ФОП на місяць.

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