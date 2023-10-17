Ухвалення цього законопроєкту є однією із головних вимог МВФ.

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №10016-д, яким планують розширити перелік проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу вже з 1 листопада.

Як повідомив депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, це рішення підтримали 237 народних обранців. Проєкт закону не передбачає повернення перевірок для фізичних осіб – підприємців першої та другої групи, а також для підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

"До проведення документальних планових перевірок можуть бути (не мають, а можуть!) включені платники, які за 2021 рік мали рівень сплати податку на прибуток менший, ніж 50% по галузі. І ПДВ менший, ніж 50% по галузі. У яких річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу. У яких в два рази більша дебіторська заборгованість, ніж кредиторська", - зазначив Железняк.

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"Всі перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року: табак, паливо, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті", - додав він.

Також він зазначив, що прийняття цього законопроєкту є однією із головних вимог МВФ.

Повернення довоєнного податкового тиску

Верховна Рада 30 червня прийняла в цілому податковий законопроект № 8401, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку в 2% і мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, Тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг.

13 липня 2023 року Рада розблокувала закон про повернення податків на довоєнний рівень.

З 1 серпня 2023 року набрав чинності податковий закон, завдяки якому повертається довоєнне оподаткування підприємців.

Зокрема, він скасував єдиний податок у 2% та мораторій на перевірки для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, пальне), грального бізнесу та фінансових послуг.

Ухвалення цього закону було однієї з умов, що передбачені угодою з Міжнародним валютним фондом, проте 22 серпня 2023 року стало відомо, що депутати без узгодження з МВФ замінили текст законопроекту № 8401.

Тоді ж народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що МВФ не зарахує Україні виконання одного зі структурних маяків.

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