У Криму вже проведено вісім аукціонних процедур з реалізації вкраденої української нерухомості та укладено договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів.

Окупаційна влада анексованого Криму заявила про намір продати близько 100 українських об'єктів нерухомості.

Як повідомив так званий спікер держради Криму Володимир Константинов в Telegram, у Криму вже проведено вісім аукціонних процедур з реалізації вкраденої української нерухомості та укладено договори купівлі-продажу на суму понад 815 млн рублів.

"Найближчим часом заплановано продаж близько 100 об'єктів націоналізованого майна. Це - житлові приміщення, включаючи квартиру подружжя Зеленських, об'єкти санаторно-курортного призначення, торгові та комерційні приміщення. Від їх реалізації до бюджету Республіки плануються надходження на суму понад 800 млн рублів", - зазначив Константинов.

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На відкритих аукціонах розміщені повідомлення про продаж чотирьох житлових приміщень. Від їх реалізації до бюджету Криму плануються надходження на суму близько 27 млн рублів.

Ситуація з нерухомістю в анексованому Криму

У травні 2023 року повідомлялося про те, що росіяни посилюють терор проти місцевого наслеения на окупованих територіях. У Ялті у жителів без російського громадянства відбирають нерухоме майно.

2 червня 2023 року Центр національного опору заявив про те, що росіяни почали конфісковувати нерухомість у жителів тимчасово окупованого Криму. Повідомлялося, що такі заходи так звана "адміністрація" почала проводити щодо громадян України, які не отримували російський паспорт. У конфісковані будівлі заселяють представників окупаційних військ та колаборантів, які втекли з півдня України.

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