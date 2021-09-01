Вартість житла на "первинці" може зрости на 25% за підсумками 2021 року.

Вартість житла на первинному ринку Києва та інших українських міст продовжить зростати: восени квартири в столиці можуть здорожчати на 5-7%.

Про це пише UBR, посилаючись на експертів з нерухомості.

За підсумками поточного року загальне зростання може скласти близько 25%. При цьому експерти підкреслюють, що запуск держпрограми іпотеки або привабливі умови від забудовників не приваблюють покупців. У зв'язку з цим зростання цін пов'язане виключно з попитом на житло, пояснюють аналітики.

"Економічно обґрунтовані причини для зростання цін на первинному ринку практично вичерпані. І вже ближче до кінця року, в кінці листопада - в грудні, якщо збережеться існуюча економічна ситуація, цінова динаміка буде дуже незначною: в межах 0,5-1%", - говорить гендиректор компанії "Увекон" Володимир Шалаєв.

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З початку року на 18-20% зросли ціни на житло практично у всіх великих містах країни. В обласних центрах поменше (Івано-Франківськ, Рівне, Вінниця) цей показник перевищив 15%.

На осінь аналітики прогнозують помірне зростання цін на нерухомість - у середньому на 5-10% в гривневому еквіваленті.

Як раніше повідомляв УНІАН, на ринку нерухомості Києва виявили доволі незвичайну пропозицію - однокімнатну квартиру без вікон по колосальній ціні.

Автор: Юрій Годован