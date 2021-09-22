Зокрема, йдеться про динаміку руху житлової черги по роках з 1991 року і статистику отримання житла громадянами за останні 10 років.

Верховна Рада України вирішила, що в тримісячний термін має бути зібрана і проаналізована інформація стосовно забезпечення громадян житлом.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову "Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації права громадян на житло" (реєстраційний номер 5251) проголосували 343 народних депутати України.

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Постановою передбачено, що Міністерством розвитку громад і територій України, Державною службою статистики України та Міністерством цифрової трансформації України спільно з обласними, Київською міською державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування у тримісячний строк має бути проведено збір інформації та комплексний (змістовний) аналіз стану забезпечення громадян житлом за категоріями, у розрізі областей, міст, ОТГ, а також у цілому по країні.

Йдеться про інформацію щодо кількості громадян: які потребують поліпшення житлових умов (перебувають на квартирному обліку), які потребують забезпечення їх соціальним житлом (перебувають на соціальному квартирному обліку), які потребують надання житлового приміщення з фондів житла для тимчасового проживання, потребують державної підтримки (шляхом участі в державних і місцевих програмах).

Також мають бути розраховані потреби в коштах для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості житла на відповідній території, а саме: на одне житлове приміщення в середньому, на кожен квартирний облік громадян і на загальну потребу. Йдеться про необхідність збору інформації щодо середнього та максимального терміну перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов; щодо динаміки руху житлової черги по роках з 1991 року, а також статистики отримання житла громадянами за останні 10 років.

Після цього на розгляд уряду і парламенту повинні бути представлені проекти нормативно-правових актів, законопроектів для забезпечення реалізації права громадян на житло.

У постанові йдеться про підготовку та затвердження за результатами проведеного аналізу у тримісячний термін програми дій уряду щодо вжиття невідкладних заходів для реалізації права громадян на житло.

Контроль за виконанням цієї постанови покладено на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Ціни на житло в Україні:

Ціни на житло в Україні у квітні-червні цього року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зросли на 14%.

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-липні 2021 року, у порівнянні з січнем-липнем 2020 року, зросли на 15,8%.

Іпотека під обіцяні 7%:

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Надя Пришляк