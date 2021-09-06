Експерт прогнозує, що за підсумками року вартість оренди квартир зросте на 25-30%.

З січня по липень 2021 року в Україні подорожчала вартість оренди житла.

Про це заявив президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта, повідомляє НВ.

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"Найбільше зросли ціни на малогабаритні квартири старої забудови, розташовані поблизу станцій метро або транспортних вузлів. Відповідно в найбільших містах України - Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі та Києві - зафіксовано максимальне зростання цін. В інших обласних центрах подорожчання оренди менш відчутно: від 5% до 10%", - зазначив Піта.

За даними експерта, у порівнянні з минулим роком, попит зріс на 20-25%, хоча він досі не досяг пікових показників 2019 року.

"У сегменті оренди житла відбувається повільне підтягування вартості найму до показників кінця 2019 року. Але якої цінової революції або цунамі цін не відбулося", — зазначив експерт.

"Отже, за підсумками року вартість оренди квартир зросте на 25-30% і відповідатиме цінам, що були до пандемії", — підсумував Піта.

Ціни на будівельні роботи в Україні:

Згідно з даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в січні-травні 2021 року у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, зросли на 14,2%.

Разом з тим, будівельні підприємства України в січні-травні 2021 року скоротили обсяги робіт у порівнянні з січнем-травнем 2020 року, на 6,1% - до 54,4 млрд грн.

Вплив податків на вартість житла:

У Міністерстві фінансів зазначають, що податки не мають прямого впливу на вартість житла, яка формується в більшості випадків за рахунок попиту на ринку.

Кабінет міністрів 2 червня 2021 року зареєстрував у парламенті законопроект №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Верховна Рада схвалила цей законопроект у першому читанні.

8 липня 2021 року президент Конфедерації Будівельників України Лев Парцхаладзе заявив про те, що після прийняття скандального "ресурного" законопроекту (№5600), яким передбачається скасування пільги з ПДВ на операції з продажу житла на вторинному ринку, ціни на квартири зростуть у два рази.

Іпотека під обіцяні 7%:

27 січня 2021 року Кабінет міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів. Постанова передбачає, що Фонд розвитку підприємництва здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їх вартості. Компенсацію відсотків фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку в національній валюті в уповноваженому банку.

26 лютого Фонд розвитку підприємництва та 7 уповноважених банків підписали угоди в рамках Програми "Доступна іпотека під 7%".

1 березня перші два українці скористалися державною програмою "Доступна іпотека під 7%".

Автор: Олена Коваленко