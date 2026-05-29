Ракета-конкурент SpaceX вибухнула під час випробувань (відео)

Аварія сталася за кілька днів до запланованого запуску інтернет-супутників для Amazon.

Важка ракета-носій New Glenn компанії Blue Origin, що належить засновнику Amazon Джефу Безосу, вибухнула на стартовому майданчику під час випробувань у США. Відеозапис показав, як ракета перетворилась на вогняну хмару.

У компанії повідомили, що вибух стався під час перевірки двигунів перед запланованим запуском інтернет-супутників для Amazon.

"Під час сьогоднішніх випробувань з перевіркою двигуна сталася непередбачена ситуація", – йдеться в заяві.

Blue Origin повідомила, що весь персонал у безпеці, і проводиться розслідування інциденту.

Кілька співробітників повідомили Financial Times, що попередня оцінка місця події показала серйозні пошкодження єдиного стартового майданчика Blue Origin та іншого обладнання, включаючи блискавковідвід і транспортер-установник, який використовується для підйому ракет на позицію перед запуском.

За словами джерел, очікується, що аварія серйозно вплине на плани компанії щодо запусків цього року.

"Дуже важкий день", – написав Безос у X, – "але ми відновимо все, що потрібно, і повернемося до польотів. Це того варте".

Запуск New Glenn був запланований на понеділок для доставки 48 супутників для інтернет-групи Amazon Leo. Компанія Blue Origin прагне збільшити частоту запусків і планує цього року здійснити 12 польотів на ракеті New Glenn. Вона націлена на конкуренцію з компанією SpaceX Ілона Маска, яка готується до рекордного первинного публічного розміщення акцій наступного місяця.

Ілон Маск уже прокоментував вибух на платформі X.

"Мені дуже шкода це бачити, сподіваюся, ви швидко відновитеся", – написав Маск.

New Glenn – що це за ракета

New Glenn – це двоступенева важка ракета-носій, розроблена компанією Blue Origin. Останню створив засновник Amazon Джефф Безос. Ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

Перший запуск ракети планували здійснити у 2021 році, але після кількох перенесень його провели 16 січня 2025-го. Сам старт був вдалим, однак посадити перший ступінь тоді не вдалося. Наприкінці 2025 року Blue Origin успішно запустила місію NASA на ракеті New Glenn і вперше повернула її перший ступінь.

Водночас у квітні 2026 року ракета знову зазнала невдачі. Вона не змогла вивести на задану орбіту супутник мобільного зв'язку BlueBird Block 2 компанії AST SpaceMobile.

