Виїзд за кордон студентів 18–22 років: міністр відповів, чи є масовий відтік молоді

Лісовий зазначає, що сьогодні більша проблема – демографічна, коли все менше першокласників.

Немає якоїсь тенденції критичного виїзду студентів, яка б перевищувала стандартну ситуацію. Про це сказав в інтерв’ю Радіо Свободаміністр освіти і науки Оксен Лісовий, відповідаючи на запитання щодо рішення дозволити виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років.

"Ми сьогодні не прослідковуємо ніякого негативного впливу. Ми бачимо зростання тих, хто реєструється на тест НМТ, в тому числі і з-за кордону, а це близько 30 тисяч, що свідчить про те, що молоді люди хочуть навчатися в українських університетах", - наголосив він.

Лісовий зазначив, що не фіксується критичних тенденцій. При цьому підкреслив, що в Україні завжди був запит на навчання в Польщі, Словаччині. "Ми можемо по різному оцінювати такий запит, але водночас ми маємо високий запит на навчання в українських вишах", - підкреслив він. При цьому додав, що в міністерстві констатують факт зацікавленості в університетах, які забезпечують оф- лайн навчання, зокрема, Житомира, Луцька, Львова, Ужгорода, Івано-Франківська.

"В нас є трохи інша проблема – демографічна ситуація. Ми знаємо, яка динаміка демографічна, що в нас набагато менше першокласників іде в школу і буде менше випускників. Ми будемо мати певні кризові явища в частині університетів, а конкуренція за студентів буде зростати, тому якість освіти в університетах – це ключовий чинник, який визначатиме чи виживе виш", - наголосив Лісовий.

Як повідомляв УНІАН, в серпні 2025 року, на сайті Кабінету міністрів України було опубліковано постанову, в якій йдеться про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

У документі зазначалося, що, за оновленими правилами, чоловіки віком від 18 до 22 років (включно) зможуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Дозвіл діє з наступного дня після офіційного опублікування постанови.

Кабінет міністрів України чітко пояснив, що потрібно для виїзду за кордон 18-22. Необхідно мати при собі оновлений військово-обліковий документ (можна в Резерв+) і закордонний паспорт. Ці два документи дають можливість покинути країну, що добре для молодих людей, які бажають зробити це, і погано для їхніх співвітчизників, які не мають можливості так вчинити.

Українці на таку новину відреагували по-різному.

