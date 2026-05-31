США, Британія та Австралія оголосили 'проривний' проект з розробки підводних дронів

США, Велика Британія та Австралія оголосили, що спільно розроблятимуть підводні дрони в рамках свого тристороннього оборонного пакту AUKUS. Як пише abc.net.au, країни анонсували "проривний" проєкт з розробки передових систем озброєння та датчиків для підводних безпілотників у кулуарах Діалогу IISS Shangri La в Сінгапурі.

Проект був представлений міністром оборони США Пітом Хегсетом, міністром оборони Річардом Марлзом і міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

Очікується, що нова система безпілотних підводних апаратів буде готова вже до наступного року.

Згідно із заявою міністрів, нові підводні безпілотники будуть оснащені "передовими системами забезпечення та корисного навантаження", які дозволять захищати підводну інфраструктуру, виконувати складні розвідувальні місії та вражати ворожі цілі.

Міністр оборони Британії Джон Хілі уточнив, що для апаратів також розроблять нові сенсори та озброєння, які швидко нададуть збройним силам "передові технології ведення бою".

За його словами, система допоможе протистояти загрозам підводним кабелям зв'язку та трубопроводам, від яких значною мірою залежить сучасна економіка та повсякденне життя.

"Це зміцнить потенціал стримування в Тихому океані, Атлантиці та в північних морях", – заявив міністр.

Точний обсяг нових інвестицій у проєкт поки що неясний. Міністр оборони Великої Британії заявив, що виділив на проєкт понад 170 мільйонів доларів США, але ані Австралія, ані США поки що публічно не назвали конкретну суму.

Небезпека в Балтійському морі

У Польщі успішно випробували підводний дрон Pirania, призначений для проведення спостережних місій на підводних комунікаціях у Балтійському морі.

У 2024–2025 роках зафіксовано низку пошкоджень підводних кабелів. Наприкінці 2024 року було пошкоджено енергокабель Estlink 2 між Фінляндією та Естонією – інцидент пов’язували з діями суден "тіньового флоту" РФ, після чого Фінляндія затримала відповідний танкер. Місяць потому пошкодили ще один кабель між Латвією та Швецією. У лютому 2025 року стався обрив російського підводного кабелю, що з'єднує Калінінград із Санкт-Петербургом.

