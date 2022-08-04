Очільник уряду поставив завдання підготувати все необхідне для приватизації на місцях.

З 1 вересня в Україні має масово стартувати приватизація.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, таке завдання поставив Президент України, Верховною Радою прийнято відповідне законодавство.

"Урядом розроблені всі підзаконні нормативні акти", - запевнив він.

У четвер, 4 серпня, на селекторній нараді з керівниками областей очільник уряду поставив завдання підготувати все необхідне для приватизації на місцях.

За його словами, працюватимуть грантові програми.

"Оскільки мала приватизація в селах і містечках, де люди знають об’єкти, які роками стоять і неефективно використовуються, дасть можливість викупити ці приміщення за справедливу ціну та завдяки грантовим програмам швидко розпочати роботу", - зазначив він.

Як писав УНІАН, в Україні відновлять приватизацію в умовах війни.

Верховна Рада прийняла закон щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Уряд напередодні затвердив перелік 420-ти державних підприємств, які будуть передані до управління Фонду держмайна для подальшої приватизації та для ліквідації.

Перший віце-прем’єрка, міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що державній власності мають залишитись не більше 100 підприємств.

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