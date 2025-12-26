Китай запровадив санкції щодо США: що викликало гнів Пекіна

Зазначається, що Вашингтон закликали припинити "небезпечні" спроби озброїти Тайвань.

Міністерство закордонних справ Китаю в п'ятницю, 26 грудня, оголосило про введення санкцій щодо США у зв'язку з продажем зброї Тайваню. До "чорного списку" потрапили 10 фізичних осіб і 20 оборонних компаній, зокрема філія Boeing у Сент-Луїсі.

Агентство Reuters пише, що китайське зовнішньополітичне відомство повідомило, що ці заходи передбачають заморожування всіх активів, що належать компаніям і фізичним особам на території Китаю, а також заборону для вітчизняних організацій і фізичних осіб на роботу з ними.

Крім того, особам, які потрапили до списку, зокрема засновнику оборонної компанії Anduril Industries і дев'яти керівникам вищої ланки з компаній, що підпадають під санкції, також заборонено в'їзд до Китаю. Серед інших компаній до "чорного списку" увійшли Northrop Grumman Systems Corporation і L3Harris Maritime Services.

Гнів Пекіна викликала заява Вашингтона минулого тижня про продаж Тайваню зброї на суму 11,1 млрд доларів - найбільше в історії постачання американської зброї на острів.

"Тайванське питання - ядро основних інтересів Китаю і перша червона межа, яку не можна перетинати в китайсько-американських відносинах. Будь-які провокаційні дії, що перетинають межу в тайванському питанні, зустрінуть рішучу реакцію з боку Китаю", - заявив представник міністерства закордонних справ Китаю.

При цьому США закликали припинити "небезпечні" спроби озброїти острів, який Китай вважає частиною своєї території, але Тайбей категорично це заперечує. Варто зазначити, що Вашингтон зобов'язаний надавати Тайваню засоби для самооборони, хоча продаж зброї є постійним джерелом невдоволення Китаю.

Китай має намір захопити Тайвань - останні новини

На початку листопада німецьке видання BILD заявило, з посиланням на свої джерела, що Китай може готувати вторгнення на Тайвань. За їхніми даними, війна може початися в листопаді 2026 року.

До того ж, The Washinghton Post повідомляли, що готуватися до потенційного вторгнення Китаю активно допомагає Росія. РФ взяла на себе підготовку китайських десантників, оскільки в цьому сегменті Росія все ще випереджає Китай.

