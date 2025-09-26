Росіяни взяли на себе підготовку китайських десантників, оскільки в цьому сегменті Росія все ще випереджає Китай.

Китай допомагає РФ розробляти дрони для війни в Україні і загалом тримає на плаву російський військово-промисловий комплекс. Натомість Росія допомагає Китаю готувати військове вторгнення на Тайвань. Про це пише The Washington Post.

Видання посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий групою хакерів Black Moon, який свідчить про поглиблення військової співпраці між Пекіном і Москвою. Документи зокрема розкривають те, як Росія допомагає Китаю із навчанням та наданням технологій в одній з небагатьох галузей, де російська армія все ще перевершує можливості китайських військових – у повітряно-десантних військах.

Так, у жовтні минулого року Росія погодилася продати Повітряним силам Народно-визвольної армії Китаю 37 легких плаваючих десантних машин БМД-4М, 11 самохідних протитанкових гармат "Спрут-СДМ1" та 11 десантних бронетранспортерів БТР-МДМ. В межах цього контракту, вартість якого склала 584 мільйони доларів, також передбачена передача кількох командно-спостережних машин і спеціальних парашутних систем, призначених для десантування важких вантажів з великих висот.

Документи також свідчать, що цьому передували кілька раундів переговорів, включаючи зустріч у Пекіні у квітні 2024 року, на якій китайська сторона звернулася до Москви з проханням прискорити передачу певних машин і повної технічної документації, а також адаптувати машини під китайське програмне забезпечення, електронні, радіо- та навігаційні системи.

Інші блоки документів стосуються програми навчання китайських десантників російськими фахівцями спочатку в Росії, а пізніше в Китаї.

Ці документи вивчив британський аналітичний центр RUSI (Королівський інститут об'єднаних служб) і підтвердив їх правдоподібність. У своєму звіті аналітики стверджують, що все вище наведене надасть Китаю "розширені можливості повітряного маневрування", що запропонує "варіанти наступу проти Тайваню, Філіппін та інших острівних держав у регіоні".

"Росія передає технології, які дозволять Китаю збільшити виробництво аналогічної зброї та військової техніки шляхом локалізації та модернізації", – додали аналітики RUSI.

Експерт з питань китайських та російських військових сил в Університеті Брауна Лайл Гольдштейн, зауважив, що китайські стратеги вважають вкрай необхідним мати невеликі, добре оснащені підрозділи, яякі можна закинути на Тайвань на початковому етапі вторгнення.

"Вони вивчили День "D" (висадка західних союзників на півночі Франції у 1944 році – УНІАН) вздовж і впоперек і зрозуміли, що він би провалився без повітряно-десантної компоненти", – сказав Гольдштейн.

Загроза вторгнення на Тайвань

Як писав УНІАН, раніше цього року головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро висловив думку, що вже у 2027 році спалахне американо-китайська війна за Тайвань.

Пізніше схожу думку озвучував командувач військ США в Європі та головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Грінкевич. Він вважає, що Росія та Китай мають план одночасного вторгнення на Тайвань та в країни НАТО у 2027 році, аби західні держави були змушені розриватися між двома фронтами.

