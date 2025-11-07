Пекін має намір скористатися внутрішньою політичною кризою в США.

Китай може напасти на Тайвань у листопаді 2026 року. Про це пише німецьке видання BILD із посиланням на свої джерела в західних розвідках.

За словами джерел, вторгнення може розпочатися в тому випадку, якщо проміжні парламентські вибори у США в листопаді наступного року призведуть до політичної кризи і внутрішніх заворушень в Америці.

Зазначається, що в Пекіні розглядають можливу політичну кризу в США, спричинену незгодою однієї з партій із результатами виборів, як шанс розпочати війну, поки американці зайняті своїми справами.

"Китай модернізує велику кількість цивільних поромів для військових цілей і планує побудувати понад 70 великих поромів до кінця 2026 року. Країна вибере військове вторгнення, якщо Сі Цзіньпін вважатиме, що анексія Тайваню неможлива в інший спосіб", - заявив виданню аналітик Май-Брітт Штумбаум.

Вторгнення Китаю на Тайвань

Як писав УНІАН, у вересні стало відомо, що не тільки Китай допомагає РФ вести війну проти України, а й Росія допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань. За даними західних ЗМІ, росіяни постачають китайцям техніку і технології для проведення морських і повітряних десантних операцій. Крім того, росіяни допомагають тренувати китайських десантників.

Навесні цього року головнокомандувач збройних сил США в Індо-Тихоокеанському регіоні адмірал Семюел Папаро попереджав, що війна за Тайвань може спалахнути вже 2027 року.

