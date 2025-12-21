При цьому керівник НАТО переконаний, що Європі не варто турбуватися, що американці кинуть їх напризволяще.

Росія і Китай можуть здійснити скоординований напад на Європу і Тайвань. Про це в інтерв’ю німецькому виданню Bild заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми – мирний, оборонний альянс. Але ми також бачимо глобальний зв’язок між Китаєм і Росією. Китай дивиться на Тайвань. І я переконаний, що якщо Китай вживатиме там військових дій, він тиснутиме на свого молодшого партнера, Росію, під керівництвом Путіна, щоб вона тримала нас зайнятими тут, у Європі. Ось чому ми повинні бути готові", – заявив він.

На запитання, чи зможе Європа відбитися від російського вторгнення самостійно без підтримки США, Рютте запевнив, що європейцям "не потрібно про це турбуватися".

"Бо ми є альянсом, і бо США твердо підтримують НАТО. Крім того, НАТО має прямі наслідки для політики безпеки США. Безпечна Європа означає безпечну Америку. Отже, США мають прямий інтерес з точки зору безпеки у збереженні членства в НАТО", – запевнив генсек.

Російська загроза для НАТО

Як писав УНІАН, раніше полковник німецької армії та військовий історик Армін Вагнер висловив думку, що у разі конфлікту з НАТО Росія не намагатиметься вести масштабну війну з проривом у глиб Європи. Натомість Кремль зробить ставку на обмежену військову операцію з потужним інформаційним супроводом, метою якої буде розкол альянсу зсередини. За його словами, зокрема можливе захоплення естонської Нарви силами лише двох бригад, що не завадило б Росії продовжувати війну проти України.

На думку Вагнера, таке локальне вторгнення мало б на меті перевірити єдність НАТО й спровокувати суперечки між його членами, коли частина європейських країн може не захотіти йти на пряму конфронтацію з РФ через, на перший погляд, невеликий прикордонний інцидент.

