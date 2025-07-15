Розробники Frostpunk 2 анонсували конкурс модів із призом у 10 тисяч доларів

Переможці також отримають кастомні відеокарти RX 7700 XT.

11 Bit Studios і платформа mod.io запустили масштабний конкурс модів для Frostpunk 2, щоб підтримати зростаюче ком'юніті.

Розробники зазначають, що вже вражені креативністю фанатів і тепер хочуть розв'язати їм руки як ніколи раніше. На подачу роботи дається більше місяця: дедлайн - 22 серпня, підсумки оголосять 1 вересня.

Конкурс розділений на кілька категорій. Переможці в кожній із чотирьох тематичних номінацій, наприклад, "найкращий мод на механіку міста" або "найкращий мод про політику", отримають кастомну відеокарту AMD Radeon RX 7700 XT з дизайном Frostpunk. Почесні згадки нагородять подарунковими наборами від 11 Bit.

Відео дня

Але головний приз, 10 тисяч доларів, дістанеться автору найяскравішого і найопрацьованішого мода. Переможцю також обіцяють символічну нагороду: можливість залишити слід у всесвіті Frostpunk 2.

Щоб брати участь, потрібно викласти мод на mod.io і позначити його хештегом #fp2modcontest. Уже опубліковані моди можна перезалити з потрібними тегами.

Критерії відбору: креативність, іграбельність і, найголовніше - задоволення від проходження. Журі складуть самі розробники, представники mod.io і досвідчені моддери зі спільноти.

Раніше ми розповідали, що Frostpunk отримає ремейк на Unreal Engine 5, але реліз ще не скоро. Це той самий проєкт, про який нещодавно говорили 11 bit studios.

Вас також можуть зацікавити новини: